خدمة اليوم.. 3 خطوات للحصول على الإعانة المالية للجان التنمية الاجتماعية

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل اليوم لقرائها الكرام، حيث أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خدمة إلكترونية تُمكن لجان التنمية من تقديم طلب للحصول على الإعانة التأسيسية للجان التنمية الاجتماعية حسب الشروط والضوابط.

* الخطوات:

1 – تقديم طلب الخدمة يتم من خلال بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

2 – يختار المستخدم خدمة الإعانة المالية التأسيسية من قائمة خدمات الإعانات للجان التنمية الاجتماعية في بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية,

3 – املأ البيانات المطلوبة ووافق على الإقرار والتعهد، ومن ثم قدم الطلب.

* المتطلبات:

1 – تعبئة النموذج الخاص بطلب الإعانة التأسيسية للجان التنمية الاجتماعية عن طريق الموقع.

2 – تصرف مرة واحدة فقط.

3 – يجب أن يكون للجنة رقم حساب رئيسي (آيبان).

* خدمة العملاء:

وأشارت «خدمة العملاء» إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم «19911»، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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