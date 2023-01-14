السبت، ٢١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
هل يتم إعفاء مستفيدي الضمان من دفع مقابل مالي لمنصة إحكام؟ الموارد البشرية توضح
4 فوائد.. تعرف على أهمية شرب الماء والليمون على الريق
منها الرياض ومكة.. الأرصاد يتوقع أمطارًا غزيرة على هذا المناطق حتى المساء
توضيح مهم من حساب المواطن حول علاقة تحديث البيانات بدفعة مارس
الصين لأمريكا والغرب: المواجهة قادمة بسبب تزويد أوكرانيا بالسلاح
جيش الاحتلال الصهيوني يجبر فلسطينيًا على هدم منزله في القدس

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

هل يتم إعفاء مستفيدي الضمان من دفع مقابل مالي لمنصة إحكام؟ الموارد البشرية توضح

هل يتم إعفاء مستفيدي الضمان من دفع مقابل مالي لمنصة إحكام؟ الموارد البشرية توضح

هل يتم إعفاء مستفيدي الضمان من دفع مقابل مالي لمنصة إحكام؟ الموارد البشرية توضح
٠٣:١٤:٢٧ ص، السبت، ٢١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إعفاء مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، من المقابل المالي المدفوع لمنصة إحكام مقابل دراسة الطب المقدم للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

وأوضحت  عبر صفحة خدمة العناية بالمستفيدين على “تويتر”، وذلك خلال ردها على استفسار أحد المستفيدين قال فيه: ” هل يوجد تسديد لفواتير منصة أحكام للمستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور؟”.

وردت الوزارة: ”  نعم يعفى مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور من المقابل المالي لدراسة الطلب وفي حال وجود أكثر من طلب فيسكون الإعفاء للطلب الأول.

دعم الأفراد والأسر الأشد احتياجًا

ويسعى نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى دعم الأفراد والأسر الأشد احتياجًا لتحسين حالتهم المعيشية، ماديًا إضافة إلى تمكين المستحقين وتحقيق الاستقلال المالي وتحويلهم من الاحتياج إلى الإنتاج.

ويتيح الضمان الاجتماعي خدمات البحث عن فرص العمل المناسبة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” والجهات ذات الصلة.

الوزارة تحقّق المستوى الـ 4 في تقييم نضج الإدارة

يأتي هذا في الوقت الذي، حققت فيه الوزارة المستوى الرابع من أصل خمسة مستويات في تقييم نضج إدارة المشاريع الصادر من المنظمة البريطانية “”Axelo” المعروفة عالميًا في مجال إدارة المشاريع.

اقرأ أيضًا:

“الضمان الاجتماعي”: هذا ما يجب فعله عند تجديد عقد الإيجار

ما المقصود بالدفعات المرتجعة والمرفوضة في الضمان الاجتماعي المطور؟

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الضمان الاجتماعي المطور منصة أحكام وزارة الموارد البشرية

مواد ذات صلة

المزيد
خبير طقس: اليوم بداية الحالة المطرية العاشرة وتأثيرها على هذه المناطق

خبير طقس: اليوم بداية الحالة المطرية العاشرة وتأثيرها على هذه المناطق

٠٨:١٠ ص، الخميس، ١٢ يناير ٢٠٢٣
عمر العيد: سُقيا «الثعابين» مخالف لظاهر أحاديث النبي الآمرة بقتلها (فيديو)

عمر العيد: سُقيا «الثعابين» مخالف لظاهر أحاديث النبي الآمرة بقتلها (فيديو)

٠٧:٢٠ ص، الثلاثاء، ١٦ مايو ٢٠١٧
ضبط مخمور اعتدى على سائقي الأجرة في جدة

ضبط مخمور اعتدى على سائقي الأجرة في جدة

٠٣:٤٣ م، السبت، ٠٥ مارس ٢٠١٦
بنجلاديش.. ثاني زعيم إسلامي يقاد إلى حبل المشنقة

بنجلاديش.. ثاني زعيم إسلامي يقاد إلى حبل المشنقة

٠٨:١٢ م، الثلاثاء، ٣٠ ديسمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *