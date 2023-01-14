هل يتم إعفاء مستفيدي الضمان من دفع مقابل مالي لمنصة إحكام؟ الموارد البشرية توضح

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إعفاء مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، من المقابل المالي المدفوع لمنصة إحكام مقابل دراسة الطب المقدم للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

وأوضحت عبر صفحة خدمة العناية بالمستفيدين على “تويتر”، وذلك خلال ردها على استفسار أحد المستفيدين قال فيه: ” هل يوجد تسديد لفواتير منصة أحكام للمستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور؟”.

وردت الوزارة: ” نعم يعفى مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور من المقابل المالي لدراسة الطلب وفي حال وجود أكثر من طلب فيسكون الإعفاء للطلب الأول.

دعم الأفراد والأسر الأشد احتياجًا

ويسعى نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى دعم الأفراد والأسر الأشد احتياجًا لتحسين حالتهم المعيشية، ماديًا إضافة إلى تمكين المستحقين وتحقيق الاستقلال المالي وتحويلهم من الاحتياج إلى الإنتاج.

ويتيح الضمان الاجتماعي خدمات البحث عن فرص العمل المناسبة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” والجهات ذات الصلة.

الوزارة تحقّق المستوى الـ 4 في تقييم نضج الإدارة

يأتي هذا في الوقت الذي، حققت فيه الوزارة المستوى الرابع من أصل خمسة مستويات في تقييم نضج إدارة المشاريع الصادر من المنظمة البريطانية “”Axelo” المعروفة عالميًا في مجال إدارة المشاريع.

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