منها الرياض ومكة.. الأرصاد يتوقع أمطارًا غزيرة على هذا المناطق حتى المساء

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن توقعاته اليوم، بهطول أمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة.

هطول أمطار رعدية على هذه المناطق:

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول، متوقعًا حالة من الضباب على أجزاء من هذه المناطق:

1 – المنطقة الشرقية، وتشمل “البطحاء وحرض وسلوى”.

2 – منطقة الحدود الشمالية، وتشمل “حزم الجلاميد وطريف والعويقيلة ورفحاء”.

3 – منطقة الباحة، وتشمل”الباحة والعقيق والقرى والمخواة وبلجرشي وبني حسن”.

4 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل ” العرضيات والليث والقنفذة والمظيلف والشعيبة المويه”.

5 – منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والبرك والقحمة النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط”.

6 – منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد والدرب وبيش”.

7 – منطقة الرياض، وتشمل “العاصمة الرياض، الحريق والخرج والدلم والرين والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية وحريملاء وضرما ومرات والدوادمي والقويعية وعفيف”.

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الرعدية تستمر حتى مساء اليوم، مصحوبة برياح سطحية نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية على المناطق المفتوحة والطرق السرعة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات.

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