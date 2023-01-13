السبت، ٢١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
خدمة اليوم.. 3 خطوات للحصول على الإعانة المالية للجان التنمية الاجتماعية
هل يتم إعفاء مستفيدي الضمان من دفع مقابل مالي لمنصة إحكام؟ الموارد البشرية توضح
4 فوائد.. تعرف على أهمية شرب الماء والليمون على الريق
منها الرياض ومكة.. الأرصاد يتوقع أمطارًا غزيرة على هذا المناطق حتى المساء
توضيح مهم من حساب المواطن حول علاقة تحديث البيانات بدفعة مارس
الصين لأمريكا والغرب: المواجهة قادمة بسبب تزويد أوكرانيا بالسلاح

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

منها الرياض ومكة.. الأرصاد يتوقع أمطارًا غزيرة على هذا المناطق حتى المساء

منها الرياض ومكة.. الأرصاد يتوقع أمطارًا غزيرة على هذا المناطق حتى المساء

منها الرياض ومكة.. الأرصاد يتوقع أمطارًا غزيرة على هذا المناطق حتى المساء
٠٢:٣٢:٥٩ ص، السبت، ٢١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن توقعاته اليوم، بهطول أمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة.

هطول أمطار رعدية على هذه المناطق:

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول، متوقعًا حالة من الضباب على أجزاء من هذه المناطق:

1 – المنطقة الشرقية، وتشمل “البطحاء وحرض وسلوى”.

الصورة

2 – منطقة الحدود الشمالية، وتشمل “حزم الجلاميد وطريف والعويقيلة ورفحاء”.

الصورة

3 – منطقة الباحة، وتشمل”الباحة والعقيق والقرى والمخواة وبلجرشي وبني حسن”.

الصورة

4 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل ” العرضيات والليث والقنفذة والمظيلف والشعيبة المويه”.

الصورة

5 – منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والبرك والقحمة  النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط”.

الصورة

6 – منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد والدرب وبيش”.

الصورة

7 – منطقة الرياض، وتشمل “العاصمة الرياض، الحريق والخرج والدلم والرين والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية وحريملاء وضرما ومرات والدوادمي والقويعية وعفيف”.

الصورة

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الرعدية تستمر حتى مساء اليوم، مصحوبة برياح سطحية نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية على المناطق المفتوحة والطرق السرعة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات.

اقرأ أيضًا:

توقعات الأرصاد بتكون ضباب كثيف على هذه المناطق حتى الصباح

منها جازان وعسير.. الأرصاد; يتوقع هطول أمطار رعدية وسيول على عدة مناطق بالمملكة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم أمطار غزيرة الرياض الطقس عسير مكة المكرمة

مواد ذات صلة

المزيد
مواطن يعفو عن زوجته قاتلة ابنهما في الباحة

مواطن يعفو عن زوجته قاتلة ابنهما في الباحة

١٠:٤٨ م، الخميس، ١٢ يونيو ٢٠١٤
رئيس هيئة الرياض يوصي أولياء أمور الطلاب بإبعادهم عن مروجي المخدرات

رئيس هيئة الرياض يوصي أولياء أمور الطلاب بإبعادهم عن مروجي المخدرات

١١:٠٠ ص، الأربعاء، ٣٠ ديسمبر ٢٠١٥
«آل طالب» للمرابطين: من واجبنا التضحية لحماية الدين والوطن (صور)

«آل طالب» للمرابطين: من واجبنا التضحية لحماية الدين والوطن (صور)

٠١:٢٨ ص، الثلاثاء، ٢٢ ديسمبر ٢٠١٥
وفاة مقيم داخل مصعد في مكة

وفاة مقيم داخل مصعد في مكة

٠٤:٠٥ م، الخميس، ١٠ ديسمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *