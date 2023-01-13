الصين لأمريكا والغرب: المواجهة قادمة بسبب تزويد أوكرانيا بالسلاح

تواصل – وكالات:

حذر مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون، أمريكا والغرب من مواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة، مؤكدا أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى مواجهة واسعة النطاق.

الصين تحذر من مواجهة واسعة النطاق

وفي تصريحات له، أكد مندوب الصين أن تسليم المزيد من الأسلحة إلى كييف وفرض عقوبات إضافية على روسيا قد يتسببان في مواجهة واسعة النطاق.

وأضاف أن الوضع الحالي في أوكرانيا هو نتيجة لتراكم وتطور طويل الأمد لاختلالات أمنية عميقة الجذور في أوروبا، مطالبًا ببذل جهود عملية لإزالة العقبات أمام تصدير المنتجات والأسمدة الروسية.

انتقادات حول التدخل في شؤون هونج كونج

في الوقت نفسه طالبت بكين، السلطات البريطانية على احترام السيادة الصينية، والتوقف عن التدخل في شؤون هونج كونج، وذلك عقب إصدار حكومة المملكة المتحدة تقريرا نصف سنوي يحتوي على انتقادات حول شؤون هونج كونج.

اتفاقية دفاع ثنائية بين بريطانيا واليابان

يأتي هذا في وقت ذكر فيه مكتب رئيس الوزراء البريطاني سوناك أنه وقع مع نظيره الياباني، اتفاقية دفاع ثنائية يطلق عليها اسم اتفاقية الوصول المتبادل تسمح للندن وطوكيو بتبادل نشر القوات على أراضي البلدين.

أمريكا تنشر وحدة بحرية متنقلة حديث

وفي محاولة للاستجابة بشكل أفضل للتهديدات المتزايدة التي تقودها الصين، كشف وزير الدفاع الأمريكي، أن الولايات المتحدة ستنشر وحدة بحرية متنقلة حديثاً في جزيرة أوكيناوا جنوب اليابان.

وأشارت وزارة الخارجية الصينية، إلى أن المملكة المتحدة واليابان تخططان لتوقيع اتفاقية تعاون دفاعي من شأنها أن تسمح للدول بنشر قوات على أراضي بعضها البعض، مؤكدة أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي منطقة جبلية للتنمية السلمية وليست ساحة للألعاب الجيوسياسية.

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