جيش الاحتلال الصهيوني يجبر فلسطينيًا على هدم منزله في القدس

تواصل – واس:

أجبر جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم فلسطينياً على هدم منزله في بيت حنينا في القدس المحتلة.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة أن جيش الاحتلال اقتحم منزلاً فلسطينياً في القدس، وأجبر العائلة على الخروج من المنزل، وهدمه تحت التهديد، لافتاً النظر إلى أن سياسة هدم المنازل الفلسطينية تتصاعد بشكل مستمر في القدس المحتلة.

إصابة 13 فلسطينيًا أصيبوا بجروح

من جانب آخر، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، أن 13 فلسطينيًا أصيبوا بجروح وحالات اختناق خلال اعتداء لجيش الاحتلال على مسيرات نظمت في قرى بيت دجن وبيتا رفضاً للاستيطان.

إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق

وأصيب 3 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم صحفي والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان ، والتي انطلقت تنديدا بجرائم الاحتلال المستمرة، بالتزامن مع إصابة العشرات بالاختناق بينهم نساء وأطفال عولجوا جميعهم ميدانيا من قبل طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

الاحتلال يعتقل 170 في الضفة الغربية

في السياق ذاته وثق نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال 170 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري خلال عمليات الاقتحام للمدن والبلدات الفلسطينية.

استشهاد 8 فلسطينيين منذ بداية هذا العام

في الوقت نفسه، وثقت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد ثمانية فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري .

وأكدت في بيان إن من بين الشهداء الثمانية الذين استشهدوا في اعتداءات قوات الاحتلال على الضفة الغربية منذ بداية العام ثلاثة أطفال بالإضافة لإصابة العشرات بجروح.

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