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شرطة القصيم تضبط ممارسًا لمهنة الحجامة دون تصريح
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شرطة القصيم تضبط ممارسًا لمهنة الحجامة دون تصريح

شرطة القصيم تضبط ممارسًا لمهنة الحجامة دون تصريح

شرطة القصيم تضبط ممارسًا لمهنة الحجامة دون تصريح
٠١:٤٩:١٤ ص، السبت، ٢١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير

أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة القصيم، قيامها بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية، بضبط مواطن لممارسته مهنة الحجامة دون تصريح.

وقالت إنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي وقت سابق، قال الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، إنه لم يثبت لا بالأدلة ولا بالتجارب علاج الحجامة لكل شيء.

وأضاف: “أنا لا أنفي الحجامة ولم أقل إنها غلط ولا أنكر فوائدها التي ثبتت بالعلم والبراهين مثل تخفيف الألم (مؤقتًا) ولمنع الكسل والخمول وتنشيط الدورة الدموية (مؤقتًا)”.

علاج الحجامة

وتابع: “لكن أن يأتي متاجرون ومتاجرات لها بمزاعم كاذبة ومبالغات وعلاج كل شيء؛ فهذا الأمر غير صحيح ولم يثبت لا بالأدلة ولا بالتجارب”.

وكان الخضيري، قد كشف قبل أيام حقائق جديدة وصادمة عن علاقة الحجامة بخروج ما يصطلح عليه “الدم الفاسد” في المملكة.

وقال “الخضيري”، إنه “لا يوجد بالجسم ولا بالجلد دم فاسد، لو صح وجود دم فاسد لحصل تسمم دموي خلال دقائق”.

وتابع: “لكن ما يحصل هو شفط الدم عبر الجروح التي يسببها الموس فيتجمع دم نازف فوق الجلد ويتأكسد بسبب حجب الأوكسجين عنه لعدة دقائق (بالكوب) وهو خارج الجلد (كدم نازف) فيتخثر ويتجلط ويتغير إلى اللون الأسود، ولم يكن فاسدًا”.

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الكلمات الدلالية:
الحجامة الشرطة القسيم مهنة الحجامة

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