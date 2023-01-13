توقعات الأرصاد بتكون ضباب كثيف على هذه المناطق حتى الصباح

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توقع المركز الوطني للأرصاد، تكون الضباب بكثافة حتى صباح اليوم على عدد من مناطق المملكة.

حالة من الضباب على أجزاء من هذه المناطق:

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول، متوقعًا حالة من الضباب على أجزاء من هذه المناطق:

1 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “الطائف”.

2 – منطقة الجوف، وتشمل “القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا”.

3 – منطقة الباحة، “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن”.

4 – منطقة الحدود الشمالية، وتشمل “حزم الجلاميد وطريف والعويقيلة ورفحاء”.

5 – منطقة عسير، وتشمل “النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط”.

5 – منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب”.

6 – منطقة حائل، وتشمل “الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وسميراء وموقق”.

ونبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية على بعض المناطق.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات.