النفط يرتفع عند التسوية.. وبرنت يتجاوز 85 دولارا

تواصل – فريق التحرير

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الجمعة، لتسجل مكاسب أسبوعية ملحوظة بدعم التفاؤل حيال آفاق الطلب من الصين.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس ارتفاعًا 1.5% أو 1.25 دولار لتصل إلى 85.28 دولار للبرميل عند التسوية، مع مكاسب أسبوعية 8.5%.

خام غرب تكساس

كما صعد سعر خام غرب تكساس الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 1.9% أو 1.47 دولار عند 79.86 دولار للبرميل، ليرتفع بنحو 8.2% هذا الأسبوع.

وواصل النفط الاستفادة من تكثيف الصين لمشترياتها من الخام هذا الأسبوع، بعد إصدار حصص استيراد جديدة، وسط تخفيف القيود المرتبطة بالوباء.

كما تلقى النفط الدعم هذا الأسبوع من هبوط الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لأول مرة منذ عام 2020، ما قد يدعم تعافي الاقتصاد.

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