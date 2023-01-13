في 36 مادة.. تعرف على مواعيد اختبار التخصصات في الرخصة المهنية

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كشفت منصة “ميم”، عن مواعيد اختبارات التخصصات الرخصة المهنية لعام 1444-1445هـ

إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية العام خلال ساعات

ويترقب آلاف المعلمين الإعلان عن نتائج الرخصة المهنية (العام) السبت، على ما أفاد حساب العناية بالمستفيدين التابع لهيئة تقويم التعليم.

شروط الحصول على الرخصة المهنية

ويُعد اجتياز اختبار الرخص المهنية أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، ويتكون من جزئين: الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين، أما الجزء الثاني فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته. ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين (38) تخصّصًا.

الإعلان عن النتائج عبر الخطوات الآتية:

1- عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة (إس إم إس) على على رقم الهاتف المسجل في الملف.

2- عبر موقع قياس (اضغط هنا) – النتائج يوم الاحد.

3- رابط اصدار الرخص المهنية (اضغط هنا)

المعايير والمسارات المهنية للمعلمين:

ما يجب على المعلمين معرفته وممارسته وفق قيم مهنة التعليم ومسؤولياتها، ويكون تحديد ذلك في وثائق المعايير والمسارات المهنية الصادرة عن الهيئة.

الاختبارات المعتمدة للرخصة المهنية للوظائف التعليمية:

وتتألف اختبارات الرخص المهنية للوظائف التعليمية من اختبارين أساسيين:

الاختبار التربوي العام.

الاختبار التخصصي.

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إعلان موعد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية (الاختبار التخصصي)

إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية العام خلال ساعات.. كيف تتعرف على النتيجة؟

فيما يعتبر الاختبار التربوي العام، هو أداة تقويمية مقننة لقياس مدى تحقق المعايير التربوية العامة للمتقدم على الرخصة المهنية.

ويغطي الاختبار التربوي العام المجالات التالية:

المجال الأول: القيم والمسؤوليات المهنية.

المجال الثاني: المعرفة المهنية.

المجال الثالث: الممارسة المهنية.

الأدلة التخصصية لاختبار الرخصة للوظائف التعليمية:

وأشار حساب العناية بالمستفيدين إلى أن خطوات تحديث التخصص للتسجيل في اختبار الرخصة المهنية “التخصصي” عبر الموقع الإلكتروني لمركز قياس، على النحو الآتي:

1 – تسجيل الدخول في موقع المركز الوطني للقياس.

2 – النقر على اسم المستفيد.

3 – اختيار المعلومات الشخصية.

4 – النقر على اضغط هنا للتحقق من التخصص.

5 – سيتم تحديث التخصص من نظام نور لمن هم على رأس العمل وإتاحة تحديد التخصص للخريج.