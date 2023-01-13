عاجل.. مدني الرياض ينقذ يد طفلة داخل مستشفى

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن مدني الرياض تمكنت من تحرير يد طفلة علقت في كرسي، بوساطة فرق الإنقاذ داخل المستشفى.

وقبل يومين، أعلنت مديرية الدفاع المدني، انتشال شخص غرق في سيل بوادي الحائر، مشيرًا إلى أن هذه ثاني حالة غرق من نوعها يتم الإعلان عنها اليوم بعد انتشال جثة شخص بالمدينة المنورة.

لم يتم تسجيل أي حوادث أو حالات طارئة

ولمتابعة الحالة المطرية التي تشهدها منطقة الرياض، انتشرت الفرق الميدانية لإدارة الدفاع المدني في العاصمة وجميع المحافظات، مؤكدة أنها لم تسجل أي حوادث أو حالات طارئة، و- لله الحمد- خلال متابعتها للحالة المطرية القوية التي تتساقط على المنطقة ومدن مختلفة وسط أجواء شديدة البرودة.

الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول

وحذر «الدفاع المدني»، من أن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق، مطالبًا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود وتجمعات المياه وأعمدة الإنارة وغرف الكهرباء بالشوارع.