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دراسة تكشف: المضادات الحيوية سبب الإصابة بالقولون العصبي
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دراسة تكشف: المضادات الحيوية سبب الإصابة بالقولون العصبي

دراسة تكشف: المضادات الحيوية سبب الإصابة بالقولون العصبي

دراسة تكشف: المضادات الحيوية سبب الإصابة بالقولون العصبي
٠١:٠٣:٢٤ ص، السبت، ٢١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير

كشفت دراسة أمريكية أجراها باحثون في جامعة “لانغون هيلث” بنيويورك، أن تناول المضادات الحيوية هو سبب رئيس للإصابة بمرض القولون العصبي والتهاب الأمعاء.

وقالت الدراسة إن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما أكثر عرضة للإصابة بأحد أشكال مرض القولون العصبي بنسبة 28% إذا تناولوا المضادات الحيوية، والذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما أكثر عرضة لنفس المرض بنسبة 48% إذا استخدموا تلك المضادات.

خطر القولون العصبي

وأوضحت أن أعلى خطر للإصابة بأمراض القولون العصبي حدث بعد علاج بمضادات الحيوية لمدة تصل إلى عامين، وارتبط ذلك بشكل أكبر بالمضادات التي تستخدم عادة لعلاج التهابات الأمعاء.

من جانبه، قال المشارك في إعداد الدراسة الدكتور آدم فاي، إنه تم التوصل لهذه النتائج بعد فحص البيانات الطبية الوطنية بين عامي 2000 و 2018، والتدقيق في قواعد بيانات 6.1 مليون شخص.

وأضاف أن الدراسة خلصت إلى أن استخدام المضادات الحيوية، ارتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القولون العصبي، كما ظهرت أكثر من 36 ألف حالة التهاب تقرحي للقولون.

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الكلمات الدلالية:
القولون القولون العصبي المضادات المضادات الحيوية

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