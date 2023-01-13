الكويت تتحرك برلمانيًا وحكوميًا بشأن العمالة المصرية.. ماذا يجري؟

تواصل – فريق التحرير:

في ظل استهداف الحكومة الكويتية تقليص أعداد الوافدين، طالب أمين سر مجلس الأمة بعدم التهاون، في ما يتعلق بإعادة استقبال العمالة الوافدة سواء من مصر، أو أي دولة.

ضبط المال العام وإصلاح التركيبة السكانية

ونقلت صحيفة الرأي عن المركز الإعلامي للمجلس الكويتي، تأكيد النائب أسامة الشاهين أن ضبط المال العام وإصلاح التركيبة السكانية خطان حمراوان وسياسة عامة مهمة لدى الشعب الكويتي.

وأوضح أن المجلس سيراقب وبشكل يومي مدى التزام الحكومة بضبط المال العام وإصلاح التركيبة السكانية وتطبيقها لها.

تراجع أعداد الوافدين إلى 2.65 مليون

ويأتي هذا في الوقت الذي تستهدف فيه الحكومة الكويتية تقليص أعداد الوافدين التي تراجعت إلى 2.65 مليون في 2020، من 3.3 مليون قبل جائحة كورونا.

رد مصري حول تصفية العمالة المصرية بالخليج

من ناحية أخرى، نفى وزير القوى العاملة المصري، ما يثار حول تصفية العمالة المصرية في الخليج، بإنهاء خدمتهم، وخاصة دولة الكويت، ، مشيرا إلى استمرار الوزارة على تصديق عقود عمل لدولة الكويت.

دول الخليج لا يمكنها الاستغناء عن العمالة المصرية

وأكد – حسب “الشروق” – أنه لا يعتقد أن دول الخليج يمكنها الاستغناء عن العناصر البشرية المصرية، مشيرًا إلى امتلاك وزارة القوى العاملة 9 مكاتب للتمثيل العمالي بهدف حل مشكلات المصريين بالخارج.

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