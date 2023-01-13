هل يقل احتياج الجسم لشرب الماء في فصل الشتاء؟.. الصحة الخليجي يجيب

تواصل – فريق التحرير

كشف مجلس الصحة الخليجي، أن الاعتقاد بأن حاجة الإنسان لشرب الماء تقلّ خلال فصل الشتاء، مقارنة بفصل الصيف، غير صحيح.

وأضاف: لكن، تساعد درجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف على تذكر شرب الماء، على عكس ذلك في فصل الشتاء.

وأوضح مجلس الصحة الخليجي أن الماء يساهم في تنظيم درجة حرارة الجسم. وتكمن وظيفته الأساسية في ترطيب الجسم، وتنظيم عملياته الحيوية.

كيفية تذكر شرب الماء

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة العُمانية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، بعض الخطوات التي ستساعدك على تذكر شرب الماء بشكل أكبر.

ما أبرزها؟

-ضع زجاجة الماء أمام عينيك طوال اليوم حتى لا تنسى شرب الماء.

-اجعل الماء جزءًا من عاداتك الصباحية والمسائية.

-تمرّن على شرب الماء قبل تناول الطعام.

-أضف نكهة خاصة إلى الماء إذا كنت تشعر بالملل من شرب الماء بشكله الطبيعي، مثل النعناع أو البرتقال أو الليمون.

اقرأ أيضًا:

احذر.. قلة شرب الماء يسرّع الشيخوخة ويزيد من خطر الوفاة