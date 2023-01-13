نهاية الحرب الأوكرانية الروسية.. الأمم المتحدة تصدر تصريحا صادما

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في تصريح صادم، أعلنت منظمة الأمم المتحدة أنه وفق المعطيات وما يجري على أرض الواقع فإنه ما من أفق لنهاية الحرب الأوكرانية الروسية.

التحقق من مقتل 18086 مدني منذ بداية الحرب

وأوضحت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية أنه لا تلوح في الأفق نهاية للقتال أو المعاناة في أوكرانيا، مؤكدة أنه تم التحقق من مقتل 18086 مدني منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

في الوقت نفسه، طالبت رئيسة المفوضية الأوروبية بزيادة الضغط على روسيا وتقديم الدعم لأوكرانيا، مؤكدة استمرار في دعم الأوكرانيين الذين يقاتلون العدوان الروسي بمعنويات مرتفعة.

روسيا تُعلن تحرير مدينة سوليدار

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة تحرير مدينة سوليدار الإستراتيجية عن طريق تنفيذ مناورة سرية.

وأكد الجيش الروسي أن قواتة سيطرت بشكل كامل على مدينة سولدار، مشيدًا بـدور قوات مجموعة “فاجنر” في القتال، مؤكدًا أن السيطرة على مدينة سوليدار ستسمح بعزل القوات الأوكرانية في باخموت.

فيما دعا رئيس مجلس الدوما الروسي، لمصادرة أملاك وأصول المواطنين الروس منتقدي الجيش والحرب في أوكرانيا.

من ناحيتها، كشفت وزارة الخارجية الروسية أنه ينبغي مراعاة انضمام المناطق الجديدة إلى روسيا عند التفاوض مع أوكرانيا، مشيرة إلى أن المناورات مع بيلاروسا تهدف لردع “الأعداء” عن القيام بأي تصعيد عسكري.

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