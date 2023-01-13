لهذا السبب.. إضراب 70 ألف موظف جامعي عن العمل في بريطانيا

تواصل – وكالات:

كشف صحيفة “الجارديان” البريطانية، أن أكثر من 70 ألف موظف في 150 جامعة في أنحاء المملكة المتحدة سيضربون عن العمل لمدة 18 يوما بين شهري فبراير ومارس من هذا العام.

خلافات بشأن الرواتب وظروف العمل

وأوضح اتحاد الجامعات والكليات في بريطانيا، أن إضراب الموظفين يأتي بسبب خلافات بشأن الرواتب وظروف العمل والمعاشات التقاعدية، مشيرًا إلى أنه سيتم تأكيد المواعيد الدقيقة للإجراء الأسبوع المقبل.

الموظفون ينتمون إلى 150 جامعة

وأضاف – حسب “سبوتنيك” – أنه اعتبارًا من شهر أبريل سيتيح للموظفين في جميع الجامعات البالغ عددها 150 جامعة بالتصويت لتجديد تفويضه والسماح باستدعاء الإضراب ما لم تتم تسوية النزاعات، مؤكدًا أنه يطالب بالآتي:

1 – زيادة حقيقية في الأجور للتعامل مع أزمة تكلفة المعيشة.

2 – اتخاذ إجراءات لإنهاء استخدام العقود “غير الآمنة”، أي المؤقتة.

وأشار إلى أن اتحاد أرباب العمل بالجامعات والكليات قدم عرضًا لرفع الأجور بقيمة تراوح بين 4% و5%، لكنه رفض العرض وقال إنه “غير كاف.

3 – أجور أفضل بعد أن حدد أرباب العمل زيادة في الأجور بقيمة 3٪ بعد أكثر من عقد من منح رواتب أقل من التضخم.

يأتي هذا في الوقت الذي يتعرض فيه رئيس الوزراء ريشي سوناك لضغوط لحل موجة الإجراءات الصناعية في بريطانيا التي بدأت العام الماضي.

مئات الآلاف من العمال شاركوا في الإضرابات

وشارك في الإضراب مئات الآلاف من العمال وأدى بشكل متكرر إلى تعطيل الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والنقل بالسكك الحديدية، وذلك بعدما انخرطت قطاعات حساسة في الإضرابات التي تجتاح بريطانيا نتيجة للتضخم والركود الاقتصادي مع توقع تأثر خدمات صحية وطبية ومجموعة من المجالات الأخرى.

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