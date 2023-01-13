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شاهد.. تساقط أمطار غزيرة على عفيف وطريق ديراب غرب الرياض
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شاهد.. تساقط أمطار غزيرة على عفيف وطريق ديراب غرب الرياض

شاهد.. تساقط أمطار غزيرة على عفيف وطريق ديراب غرب الرياض

شاهد.. تساقط أمطار غزيرة على عفيف وطريق ديراب غرب الرياض
١١:٤٩:٣١ م، الجمعة، ٢٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء شتوية وانخفاض في درجات الحرارة، تساقطت مساء اليوم أمطار غزيرة على محافظة عفيف وطريق دبراب جنوب غرب منطقة الرياض.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهدت محافظة عفيف والطرق والشوارع لهطول أمطار غزيرة على منطقة الرياض.

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

موجة باردة على معظم الأنحاء

وتوقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، تقدم موجة برد شبه قوية بدأًت من مساء الثلاثاء، على معظم أنحاء المملكة، مشيرًا إلى أن ذروتها أيام؛ الأربعاء والخميس والجمعة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة وعدم الخروج

فيما دعا «الدفاع المدني» إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، مطالبة بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار عفيف أمطار غزيرة الحصيني الرياض حالة الطقس

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