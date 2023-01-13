شاهد.. تساقط أمطار غزيرة على عفيف وطريق ديراب غرب الرياض

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وسط أجواء شتوية وانخفاض في درجات الحرارة، تساقطت مساء اليوم أمطار غزيرة على محافظة عفيف وطريق دبراب جنوب غرب منطقة الرياض.

امطار طريق ديراب جنوب غرب #الرياض من عند الواشلة الان س ٩.١٥ م الجمعة ٢٠ جماداخر ١٤٤٤

عضو المجموعة أبوماجد السبيعي pic.twitter.com/ypbK23jqjH — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) January 13, 2023

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهدت محافظة عفيف والطرق والشوارع لهطول أمطار غزيرة على منطقة الرياض.

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

امطار #عفيف الان س ٩.٢٥ م الجمعة ٢٠ جماداخر ١٤٤٤

عضو المجموعة برق الجهمه سهيل العتيبي pic.twitter.com/xuwpiQQMuU — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) January 13, 2023

موجة باردة على معظم الأنحاء

وتوقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، تقدم موجة برد شبه قوية بدأًت من مساء الثلاثاء، على معظم أنحاء المملكة، مشيرًا إلى أن ذروتها أيام؛ الأربعاء والخميس والجمعة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة وعدم الخروج

فيما دعا «الدفاع المدني» إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، مطالبة بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات.

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