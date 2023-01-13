بـ3 عمال فقط… دبي تبني أول مسجد ثلاثي الأبعاد في العالم

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أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن بناء أول مسجد في العالم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في إمارة دبي، يتسع لـ600 مصل، فيما يدير عملية البناء ثلاثة عمال فقط.

وقال المدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد، محمد علي بن زايد الفلاسي، إن المشروع باكورة جهود مبذولة لفريق العمل بالدائرة، خصوصاً أن المستجدات التطويرية العالمية التي تحاكي الذكاء الاصطناعي في جميع مراحله كانت هي العامل الرئيس وراء تطوير فكرة البناء بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد للمسجد.

وأفاد رئيس قسم الهندسة في الدائرة، المهندس علي الحليان السويدي، بأن تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد عبارة عن آلة ذات تحكم رقمي، تقوم بخلط مكونات المواد الأولية والإضافات الصناعية، بحسب المخططات والأبعاد التي تم إدخالها في البرامج الإلكترونية لهذه الطابعة.

3 عمال فقط لبناء المسجد

وأضاف أن ذلك يتم دون الحاجة إلى تدخل بشري مباشر، أو الحاجة إلى استخدام القوالب أثناء عملية التشكيل، كما هو الحال في عملية صب الخرسانة التقليدية.

وذكر أن الطابعة الواحدة يعمل عليها ثلاثة عمال فقط، وفي حال إضافة طابعة أخرى يرتفع عدد العمال القائمين على بناء المسجد إلى ستة عمال.

وأوضح الحليان أن تاريخ بدء الأعمال في الموقع سيكون في بداية الربع الرابع من العام الجاري 2023، أكتوبر المقبل 2023، وتاريخ الانتهاء منه سيكون في الربع الأول من عام 2025.

تقنية ثلاثية الأبعاد

ومن المتوقع أن تكون كلفة هذا المسجد مرتفعة عن كلفة المباني الاعتيادية بواقع 30%، لأنه المشروع الأول من نوعه، ونتوقع انخفاض الأسعار تدريجياً للخبرات التي سيتم اكتسابها من تنفيذ هذا المسجد.

ويمكن أن تصل الكلفة في المشروعات المقبلة إلى كلفة المساجد الاعتيادية نفسها، وتصل سنوات ضمان البناء لمدة 30 عاماً.

وأضاف الحليان عن المرحلة الحالية للمشروع أنه تم الانتهاء من التصميم المبدئي للمسجد، وسيتم التنسيق مع بلديه دبي لأخذ الاعتمادات النهائية، إذ تبلغ الطاقة الاستيعابية للمسجد تقريباً ما يصل من 600 مصل، ومساحة البناء 2000 قدم مربع.

وبين أن المواد المستخدمة في الطباعة هي مواد إسمنتية ذات خلطات معينة متاحة لعمليه الضخ بآلة الطباعة.

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