عبادة أيسر وأكثر راحة.. الذكاء الاصطناعي في خدمة زوار المسجد الحرام (فيديو)

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قال مدير الوقاية البيئية في المسجد الحرام، حسن السويهري، إن تسخير الذكاء الاصطناعي في خدمة زوار بيت الله الحرام يجعلهم يشعرون بارتياح شديد.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “الإخبارية”: “حينما يأتي ضيف الرحمن ويشاهد خلال رحلته كيف تم تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمته بعناية وخدمة المكان الطاهر، وكيف أصبحت رحلة الحج ورحلة العمرة ممتعة وسهلة، ويؤدي النسك بسهولة، ويقدم له ماء زمزم من خلال روبوتات تقوم أيضًا بتطهير المكان والمصليات، وتعقيم الأجواء والأسطح مما يجعله يشعر بارتياح شديد”.

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وأشار السويهري أيضًا إلى الفتوى والتوجيه وتوزيع المصاحف، والتفويج، من خلال الروبوتات، لافتًا إلى أنه يمكن أيضَا تقديم المقترحات والملاحظات والتقييم.

الروبوتات العاملة في المسجد الحرام

ووظفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 11 من الروبوتات لتعقيم المسجد الحرام بتغطية كافة جنباته، وذلك بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة، وعلى ستة مستويات مما يحسن سلامة الجو الصحي البيئي وتحليل متطلبات التعقيم بذكاء، وفقًا لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم، والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي.

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كما وفرت الرئاسة “الروبوت التوجيهي الذكي” الذي يعمل على توجيه الحجاج والمعتمرين بكيفية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة عن السائلين من قاصدي المسجد الحرام، مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات، وكذلك التواصل مع المشائخ عن بعد، ووضع عدد من التوجيهات التعريفية بأكثر من لغة، وذلك عن طريق التحكم بالروبوت عن بعد.

ووفرت الرئاسة كذلك “روبوت التلاوات والخطب والأذانات” الذي يعمل على عرض الباركودات لجميع المواد بحيث يمكن للقاصد أخذ غايته بالتحميل وعرضه في جهازه الشخصي، كما يمكنه التواصل مع الزائر عبر أوامر صوتية تمكّن المستفيدين من الحصول على معلومات عامة عن الأئمة والمؤذنين، والجداول الأسبوعية.