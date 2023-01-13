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شاهد: لقطات جوية لسيل وادي “مراج” شرق الليث
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شاهد: لقطات جوية لسيل وادي “مراج” شرق الليث

شاهد: لقطات جوية لسيل وادي “مراج” شرق الليث

شاهد: لقطات جوية لسيل وادي “مراج” شرق الليث
١٠:١٦:١٧ م، الجمعة، ٢٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو سيل وادي “مراج” بعد وصوله إلى جنوب غميقة شرق الليث، حيث تم التقاط الفيديو للسيل من أعلى بواسطة إحدى طائرات “الدرون”.

كما أظهر الفيديو وجود إحدى السيارات والتي كانت تسير أمام السيل ويبدو أن السيارة كانت مرافقة للطائرة الدرون.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

أمطار رعدية وسيول

وأكد المركز أن الأمطار تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

سحب رعدية ممطرة على 6 مناطق

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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