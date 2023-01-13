منها مكة والرياض.. توقعات بالفرص المطرية على هذه المناطق خلال الساعات القادمة

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أعلنت جمعية الطقس والمناخ، أنها تتوقع الفرص المطرية المتساقطة خلال الـ 24 ساعة القادمة على عدد من مناطق المملكة.

وأوضحت على حسابها في”تويتر”، أن الحالة المطرية المتوقعة تكون – بمشيئة الله – على نواحي مناطق جازان والباحة وعسير ومكة المكرمة والشرقية والقصيم ورفحاء والحدود الشمالية والرياض خاصة محافظات ” عفيف والدوادمي وسدير”.

وصباح اليوم، توقعت الجمعية أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من مكة الباحة عسير ووسط منطقة الرياض ووسط المنطقة الشرقية، وربما تمتد ناحية جازان.

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

موجة باردة على معظم الأنحاء

وتوقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، تقدم موجة برد شبه قوية بدأت من مساء الثلاثاء، على معظم أنحاء المملكة، مشيرًا إلى أن ذروتها أيام؛ الأربعاء والخميس والجمعة.

«الدفاع المدني» يدعو إلى أخذ الحيطة وعدم الخروج

فيما دعا «الدفاع المدني» إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، مطالبة بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات.

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