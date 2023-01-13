الأسهم الأوروبية تصل إلى أعلى مستوياتها في 9 أشهر

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ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في تسعة أشهر، اليوم الجمعة، بدعم من أسهم قطاعي الرعاية الصحية والبنوك ومع صدور بيانات اقتصادية متفائلة في بريطانيا.

وبحسب “الاقتصادية”، ارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5 بالمئة متفوقا على نظرائه الأمريكيين بعدما بدأ موسم إعلان النتائج الشركات بنتائج متباينة للبنوك، فيما حقق المؤشر الأوروبي مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بلغت 1.8 بالمئة.

كما ارتفع مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 0.8 بالمئة، وزاد مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6 بالمئة بعدما أظهرت بيانات نمو الاقتصاد البريطاني 0.1 بالمئة في نوفمبر.

ارتفاع أسهم شركات الرعاية الصحية

وقدمت أسهم شركات الرعاية الصحية أكبر دعم للمؤشر اليوم الجمعة حيث زاد سهما نوفو نورديسك وروشيه القابضة 2.5 بالمئة وواحدًا بالمئة على الترتيب.

وقبل أيام، انخفضت أسهم التكنولوجيا التي تتأثر بحركة سعر الفائدة واحدًا بالمئة فيما تراجعت أسهم نوفو نورديسك ونوفارتيس للصناعات الدوائية بأكثر من 1.5 في المئة لكل منهما ما أثر على المؤشر ستوكس.

كما تراجعت أسهم شركات التعدين واحدا بالمئة إثر انخفاض أسعار النحاس بينما يقيم المستثمرون مخاطر الطلب وسط مخاوف من مزيد من زيادات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، كما انخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4 في المئة.

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