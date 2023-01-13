الجمعة، ٢٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
بنسبة تتجاوز 40%.. تخفيض أجر رئيس «أبل» إلى 49 مليون دولار!
“الجيجابايت بـ 41 دولار”.. أرخص وأغلى الدول في استخدام الإنترنت
دراسة: العزلة الاجتماعية تزيد من خطر الخرف.. والتكنولوجيا تقلل منها
منها مكة والرياض.. توقعات بالفرص المطرية على هذه المناطق خلال الساعات القادمة
الأسهم الأوروبية تصل إلى أعلى مستوياتها في 9 أشهر
تنبيه عاجل من حساب المواطن حول موعد صدور نتائج الأهلية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بنسبة تتجاوز 40%.. تخفيض أجر رئيس «أبل» إلى 49 مليون دولار!

بنسبة تتجاوز 40%.. تخفيض أجر رئيس «أبل» إلى 49 مليون دولار!

بنسبة تتجاوز 40%.. تخفيض أجر رئيس «أبل» إلى 49 مليون دولار!
١٠:٠٦:٠٢ م، الجمعة، ٢٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – وكالات:

خفّضت عملاق التكنولوجيا “أبل” أجر الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك بأكثر من 40%، بناءً على طلبه والمستثمرين تعديل راتبه.

وكشفت الشركة في إشعار تنظيمي صدر الخميس، أنها ستخفض أجر كوك من 84 مليون دولار في عام 2022 إلى 49 مليون دولار في عام 2023.

اقرأ أيضًا:

تحالف بين «جوجل وآبل وموزيلا».. ما الجديد؟

زيادة أسهم كوك إلى 75%

وكجزء من التغييرات، ستزداد النسبة المئوية من وحدات الأسهم الممنوحة لكوك والمرتبطة بأداء أبل إلى 75% في عام 2023 من 50%، وكذلك في السنوات المقبلة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) عن إشعار الشركة.

وفي عام 2022، تلقى كوك أجرًا إجماليًا قدره 99.42 مليون دولار، بما في ذلك الراتب الأساسي ومنح الأسهم والحوافز، مقارنة بـ 98.73 مليون دولار حصل عليها في عام 2021، و77.14 مليون دولار في عام 2020.

الكلمات الدلالية:
تيم كوك زيادة أسهم كوك إلى 75 في المائة عملاق التكنولوجيا آبل

مواد ذات صلة

المزيد
بشرى للملايين في الشتاء.. قريبًا علاج طويل الأمد للربو

بشرى للملايين في الشتاء.. قريبًا علاج طويل الأمد للربو

٠٧:٥٦ ص، الثلاثاء، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
إنقاذ شاب بعد احتجازه في بئر زراعية بمحايل عسير (صور)

إنقاذ شاب بعد احتجازه في بئر زراعية بمحايل عسير (صور)

٠٨:٠٣ م، السبت، ٣٠ يناير ٢٠١٦
وزير الخارجية القطري يتابع أخبار مواطنيه المختَطَفين مع نظيره العراقي

وزير الخارجية القطري يتابع أخبار مواطنيه المختَطَفين مع نظيره العراقي

١١:٢١ م، الأثنين، ٢١ ديسمبر ٢٠١٥
«الهلال الأحمر» توضح حقيقة إيقاف مشروع «الإسعاف الجوي»

«الهلال الأحمر» توضح حقيقة إيقاف مشروع «الإسعاف الجوي»

٠٤:٥٠ م، الأربعاء، ١٢ أكتوبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *