بنسبة تتجاوز 40%.. تخفيض أجر رئيس «أبل» إلى 49 مليون دولار!

تواصل – وكالات:

خفّضت عملاق التكنولوجيا “أبل” أجر الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك بأكثر من 40%، بناءً على طلبه والمستثمرين تعديل راتبه.

وكشفت الشركة في إشعار تنظيمي صدر الخميس، أنها ستخفض أجر كوك من 84 مليون دولار في عام 2022 إلى 49 مليون دولار في عام 2023.

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زيادة أسهم كوك إلى 75%

وكجزء من التغييرات، ستزداد النسبة المئوية من وحدات الأسهم الممنوحة لكوك والمرتبطة بأداء أبل إلى 75% في عام 2023 من 50%، وكذلك في السنوات المقبلة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) عن إشعار الشركة.

وفي عام 2022، تلقى كوك أجرًا إجماليًا قدره 99.42 مليون دولار، بما في ذلك الراتب الأساسي ومنح الأسهم والحوافز، مقارنة بـ 98.73 مليون دولار حصل عليها في عام 2021، و77.14 مليون دولار في عام 2020.