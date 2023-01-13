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الموافقة على إطار شراكة لتطوير الطاقة النظيفة بين المملكة وأمريكا
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الموافقة على إطار شراكة لتطوير الطاقة النظيفة بين المملكة وأمريكا

الموافقة على إطار شراكة لتطوير الطاقة النظيفة بين المملكة وأمريكا

الموافقة على إطار شراكة لتطوير الطاقة النظيفة بين المملكة وأمريكا
١٠:٠٧:٠٧ م، الجمعة، ٢٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، نص تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية العربية السعودية الذي تم إقراره.

مشروع إطار شراكة لتطوير الطاقة النظيفة

وجاء في نص القرار الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، “إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 29214 وتاريخ 23 /4/ 1444هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم 63 وتاريخ 3 /1/ 1444هـ، في شأن مشروع إطار شراكة لتطوير الطاقة النظيفة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت أنه بعد الاطلاع على مشروع الإطار المشار إليه، وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (78577) وتاريخ 16 /12/ 1443هـ، وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (557) وتاريخ 23 /2/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وأضافت أنه بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (55 /10) وتاريخ 20 /4/ 1444هـ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5307) وتاريخ 23 /5/ 1444هـ، فقد تقرر:

– الموافقة على إطار شراكة لتطوير الطاقة النظيفة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، الموقع في محافظة جدة بتاريخ 16 /12/ 1443هـ، الموافق 15 /7/ 2022م، بالصيغة المرافقة، وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

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أخبار السعودية أمريكا إطار شراكة تطوير الطاقة النظيفة خادم الحرمين

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