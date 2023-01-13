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“الجيجابايت بـ 41 دولار”.. أرخص وأغلى الدول في استخدام الإنترنت
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“الجيجابايت بـ 41 دولار”.. أرخص وأغلى الدول في استخدام الإنترنت

“الجيجابايت بـ 41 دولار”.. أرخص وأغلى الدول في استخدام الإنترنت

“الجيجابايت بـ 41 دولار”.. أرخص وأغلى الدول في استخدام الإنترنت
١٠:٠٥:٣٠ م، الجمعة، ٢٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف تقرير لموقع “Statista” عن أرخص وأعلى الدول في أسعار الإنترنت والجيجابيت، مُظهرًا اختلافًا كبيرًا وواسعًا في الأسعار، حيث جاءت أعلى دولة في سعر الجيجابايت سانت هيلانا، حيث تتخطى تكلفة 1 جيجابايت من إنترنت الهاتف أو ما يعرف بـ “mobile data”، نحو 41 دولار.

أما أرخص الدول فهي “دولة الاحتلال” حيث تبلغ تكلفة واحد جيجابايت من البيانات في المتوسط 0.04 دولار فقط في عام 2022، مع امتلاك 3 من كل 4 أشخاص لهاتف ذكي، وفقاً لموقع الويب لمقارنة الأسعار cable.co.uk، في المملكة المتحدة والذي قام بتحليل 5292 خطة بيانات جوال عبر 233 دولة.

إيطاليا جاءت في المرتبة الثانية

وجاءت إيطاليا في المرتبة الثانية ضمن الترتيب العالمي كأرخص الدول، بتكلفة منخفضة تبلغ 0.12 دولار لكل 1 جيجابايت، إذ تمتلك الدولة بنية تحتية ممتازة للإنترنت مع إتاحة تقنية الجيل الخامس لحوالي 95% من سكانها، وتحتل “سان مارينو”  المرتبة الثالثة بتكلفة (0.14 دولار).

في سياق متصل، خفضت العراق أسعار الإنترنت بنسبة 20%، وقالت وزارة الاتصالات العراقية إنها وجهت كتاباً عاجلاً إلى شركات الإنترنت بكافة أنواعها وبمختلف التقنيات بتخفيض الأسعار بنسبة 20 في المئة اعتبارًا من الأول من ديسمبر.

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الكلمات الدلالية:
أسعار الإنترنت الإنترنت الاتصالات الجيجابايت خدمة الإنترنت

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