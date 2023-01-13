غدًا.. توقف الدوائر الحكومية والمدارس والجامعات في إيران

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كشفت وسائل إعلام إيرانية، أن مدارس وجامعات العاصمة الإيرانية طهران ستدخل في عطلة رسمية يوم غد السبت.

أزمة غاز في جميع أنحاء البلاد

وأفادت وكالة “فارس” الإيرانية،أن ذلك يأتي بالتزامن مع تعطيل الدوائر الحكومية والمدارس والجامعات في سائر المدن والمحافظات بسبب أزمة الغاز في البلاد.

تعطيل الدوائر والمؤسسات الحكومية

وحسب “إيران إنترناشيونال” فإنه عقب استمرار أزمة الغاز في إيران، أعلنت السلطات المحلية في أذربيجان الشرقية، شمال غربي إيران، عن تعطيل الدوائر والمؤسسات الحكومية في هذه المحافظة حتى يوم غد السبت، وستعمل الصفوف التعليمية للمدارس والجامعات بشكل افتراضي.

وتفاديًا لانقطاع إمدادات الغاز المنزلي في محافظة خراسان، شمال شرقي إيران، أعلن مسؤولو المحافظة عن تمديد عطلة المدارس والجامعات والدوائر الحكومية.

وقف عمل المدارس والدوائر الحكومية

وعقب استمرار أزمة الغاز في البلاد، قررت السلطات الإيرانية وقف عمل المدارس والدوائر الحكومية في محافظات ألبرز، وكيلان، وخراسان الرضوية والجنوبية والشمالية، وسمنان، وبلوشستان، ومدن محافظة طهران، حتى يوم الأحد المقبل.

عشرات الآلاف من المتظاهرين في زاهدان

وبعد صلاة الجمعة، خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في مدينة زاهدان جنوب شرقي إيران، ،مرددين هتافات مناهضة للنظام والحرس الثوري والباسيج وخامنئي، مؤكدين على استمرارية الانتفاضة حتى إسقاط نظام الملالي.

الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

فيما غرد السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز مرحبًا بتصويت مجلس العموم البريطاني لصالح اعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، مؤكدًا أن الحرس جماعة إرهابية يدها ملطخة بدماء عدد لا يحصى من الأبرياء في إيران والشرق الأوسط والعالم.

يأتي هذا في الوقت الذي طالب فيه أكثر من 100 عضو في البرلمان الأوروبي، في رسالة إلى رئيس السياسة الخارجية لهذا الاتحاد، باتخاذ موقف أكثر حسما تجاه النظام الإيراني.

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