5 مميزات لـ”الفروة الشتوية”.. تعرف على سعرها وأكثر المحافظات اقتناءً لها

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تعد “الفروة الشتوية” من أساسيات المنزل في المملكة، فلا يخلو أي بيت منها تقريبًا، فهي التي تجلب “الدفء إلى المكان”، ويصل سعرها إلى 10 آلاف ريال.

وبحسب، المصمم عارف الشريف المختص في تقديم وتنسيق الأزياء التراثية والتقليدية، فإن تلك الفروة تشبه “البشت” وقد انتشرت عند العرب قديمًا، وكانت من الأشياء الأساسية في منازلهم، وفقًا لـ “العربية نت”.

5 مميزات للفروة الشتوية

وفيما يلي بعض المميزات التي تتمتع بها هذه الفروة وفقًا لـ “الشريف”:

1- تكون الفروة مطرزة بالصوف أو الوبر لقدرتهما على حماية الجسم من الصقيع.

2- تأخذ نفس تصميم “البشت” من ناحية الطول والاتساع.

3- يقدّر الوزن بحسب الكمية المستخدمة من الصوف أو الوبر ونظرًا لذلك تتفاوت أسعارها.

4- في بعض الأحيان يتم استخدام الصوف الطبيعي وهي ألياف من ماعز الكشمير ذي البنية الدقيقة والقوية والملمس الخفيف والناعم.

5- يتراوح سعرها من بين 500 إلى 10.000 ريال.

محافظة طريف تعد الأعلى في استخدام الفروة لبرودة الطقس

وتعد محافظة طريف من أبرد المحافظات بالمنطقة، حيث تصل لدرجات منخفضة لما تحت الصفري المئوي، ويقتني أهالي المحافظة الفراء بشكل ملفت إلى جانب طقوس شتوية أخرى.

وتتنوع الفراء، منها ما يعرف بـ” الفروة الطفالية “، المصنوعة من صوف وجلد الأغنام الصغيرة، وتمتاز برقة الملبس والخفة وتصل إلى أكثر من 1800 ريال، وأخرى تسمى بـ” فروة الراعي أو الموصلية ” مصنوعة من صوف وجلد الأغنام الكبيرة، وتعد أثقل أنواع الفراء ويفضلها محبو “الكشتات “، وأصحاب المواشي ويصل سعرها إلى 600 ريال.

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