كيف تكتشف إصابة طفلك بالسكري؟.. 5 علامات يجب الانتباه إليها

تواصل – وكالات:

ينتشر مرض السكري من النوع الثاني خصوصًا بين البالغين، لكن ذلك لايعني أن الأطفال بمنأى عنه، بل قد يصابون به أيضًا، مما يفرض ضرورة مراقبة العديد من العلامات التي قد تطرأ على الطفل وتكون بمثابة مؤشر للإصابة.

العادات الغذائية السيئة ترفع معدل الإصابة بالسكري لدى الأطفال

وفي ظل العادات الغذائية السيئة، مثل التهام الأطعمة الدهنية ونمط الحياة غير النشط، يحذر خبراء التغذية من ارتفاع محتمل في معدل الإصابة بالسكري من النوع الثاني لدى الأطفال.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، إن عدد الأميركيين الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا والذين يعانون من مرض السكري من النوع 2، يمكن أن يرتفع بنسبة تصل إلى 700 في المئة بحلول عام 2060.

ورصد علماء في الولايات المتحدة وبريطانيا علامات للمرض، يسهل اكتشافها لدى البالغين مقارنة بالأطفال، وتظهر الأعراض بشكل تدريجي للغاية على مدار أسابيع أو حتى أشهر.

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5 علامات لإصابة الطفل بالسكري

ويدعو الطبيب الكندي، لانجيس ميشود إلى الانتباه لخمس علامات لإصابة الطفل بالسكري:

تدهور البصر

يقول الخبراء، وفقًا لتقرير نشره موقع “سكاي نيوز”، إن مرض السكري من النوع الثاني هو السبب الرئيس لفقدان البصر بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و74 عامًا.

ووفقًا لـ لانجيس، فإنه يمكن رصد علامة واحدة من خلال زيارات منتظمة لطبيب العيون، كما أوضح في مقال نشر في موقع “كونفيرزيشن” للأبحاث

وأضاف: “تظهر علامات السكري على نحو 30 في المئة من المرضى بعد وقت قصير من التشخيص”، مبينًا أن “الشباب المصابين بالسكري من النوع الثاني (مقارنة بمرضى السكري من النوع الأول من نفس العمر) هم أكثر عرضة بـ88 مرة للإصابة باعتلال الشبكية (الأوعية الدموية غير الطبيعية أو نزيف الشبكية)”.

وحذر من أن “خطر أن يهدد اعتلال الشبكية هذا، الرؤية، يزداد 230 مرة.

الشعور بالعطش

إذا كان لدى شخص ما مستويات عالية من السكر في الدم، فقد يؤدي ذلك إلى الجفاف، وبالتالي يعاني الشخص من العطش الشديد.

يمكن أن يتسبب العطش في احتياج شخص ما بشدة للماء، أو الشعور بالدوار أو جفاف الفم الشديد.

إذا لم تتم إدارة الحالة بشكل صحيح، يمكن أن يمنع مرض السكري الجسم من امتصاص الماء، وبالتالي خلق حلقة مفرغة.

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كثرة التبول

التوجه إلى المرحاض أكثر من المعتاد، خاصة خلال الليل قد يكون علامة على الإصابة بالسكري، نظرًا لأن البنكرياس – الذي ينتج الأنسولين – أصبح متعبًا لدرجة أنه لم يعد قادرًا على إنتاج ما يكفي من الأنسولين، ثم تنتقل هذه المستويات المرتفعة من السكر في الدم إلى البول، في محاولة لطردها من الجسم.

فقدان الوزن

يمكن أن يكون فقدان الوزن غير المقصود علامة تحذيرية لمرض السكري، لأن عدم وجود كمية كافية من الأنسولين يمنع الجسم من الحصول على الجلوكوز من الدم إلى خلايا الجسم لاستخدامه كطاقة.

وعندما يحدث هذا، يبدأ الجسم في حرق الدهون والعضلات للحصول على الطاقة، مما يؤدي إلى انخفاض وزن الجسم.

الشعور بالإرهاق

يشعر الكثير من مرضى السكري بالتعب والخمول أو الإرهاق، بصورة أكثر من المعتاد.