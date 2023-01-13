تعرف على المميزات الجديدة لـ “زووم” و”إنستجرام”

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قرر تطبيقا “زووم” و”إنستجرام”، أن يقدما لمستخدميهما مميزات وتعديلات جديدة تهدف إلى تحقيق مزيد من التفاعل، على ما أفادت مواقع إخبارية.

ووفقًا لما أورده موقع “روسيا اليوم”، فإن تطبيق “زووم” لمكالمات الفيديو سيوفر لمستخدميه رموزًا تفاعلية جديدة لجعل المكالمات أكثر متعة، إذ يمكن للمتصلين أثناء المكالمة استبدال وجوههم بوجوه تفاعلية كوجه قطة أو أرنب أو ثعلب.

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رموز أنيموجي الجديدة في زووم

وتشبه رموز أنيموجي الجديدة في زووم رموز ميموجيس التفاعلية من آبل بعض الشيء، وستتوفر نسخ تطبيق زووم مخصصة للعمل مع أنظمة أندرويد وآي أو إس، وماك أو إس، وويندوز.

وللاستفادة من الميزة الجديدة يجب على المستخدم استعمال نسخة التطبيق 5.10.0 أو النسخ الاحدث، وتسجيل الدخول إلى التطبيق، وأثناء المكالمة الفيديو يمكنه إيقاف الفيديو، ومن ثم اختيار الوجه التفاعلي الذي يريده.

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تعديلات إنستجرام الجديدة

أما فيما يتعلق بـ “إنستجرام”، فتكشف المعلومات عن تعديلات على تطبيقها المخصص للأجهزة المحمولة قريبًا، إذ ستزيل علامة التبويب الخاصة بالتسوق (Shop) من شريط التطبيق الرئيس أسفل الشاشة، وستحل محلها علامة (Reels) الخاصة بمقاطع الفيديو القصيرة.

كما ستضاف إلى التطبيق بعض الميزات التي تساعد المستخدم على التحكم بواجهات الاستخدام بشكل يجعلها أكثر سلاسة في الاستعمال.