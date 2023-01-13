منطقة مكة.. شاهد السيول تجري الآن بالخرمة وفي بني مالك بالطائف

تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء شتوية وانخفاض درجات الحرارة، ونتيجة هطول كميات غزيرة من الأمطار جرت مساء اليوم سيول جبار جنوب الخرمة، مع أودية بني مالك في محافظة الطائف.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول في الخرمة والطائف في منطقة مكة المكرمة.

أمطار غزيرة على طريق يلملم

كما تساقطت، عصر اليوم، أمطار غزيرة على طريق يلملم جنوب مكة المكرمة، حيث تشهد مناطق عديدة في المملكة تساقطًا مستمرًا ومكثفًا لمياه الأمطار.

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

موجة باردة على معظم الأنحاء

وتوقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، تقدم موجة برد شبه قوية بدأت من مساء الثلاثاء، على معظم أنحاء المملكة، مشيرًا إلى أن ذروتها أيام الأربعاء والخميس والجمعة.

«الدفاع المدني» يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا «الدفاع المدني» إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، مطالبة بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات.

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