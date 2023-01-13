إنزال راكبين من طائرة لتخفيف الوزن!

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فاجأ قائد طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيرانية، ركاب الرحلة المتجهة من طهران إلى خرم آباد، صباح الخميس بإنزال راكبين بهدف تخفيف وزن حمولة الطائرة عند الإقلاع حفاظًا على السلامة.

واستمرت الطائرة وعلى متنها الركاب على المدرج لمدة ساعتين، بعد أن أفاد قائد الطائرة بأن الحمولة ثقيلة وتجاوزت الوزن المعتاد، بأكثر من 150 كيلوجرامًا، ليطلب من راكبين مغادرة الطائرة حفاظًا على سلامتها، بحسب إفادات الراكبين اللذين غادرا الطائرة.

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لماذا تسمحون ببيع التذاكر؟

وأفاد بعض الركاب بأن 16 مقعدًا على متن الطائرة كانت فارغة بالفعل وغير مشغولة، حيث أكد أحد الأشخاص الذين غادروا الطائرة أنه كان في رحلة عمل غير عاجلة وأنه غادر طوعًا.

وتابع: “لكن لدي أسئلة لإدارة المطار، بالنظر إلى جميع الظروف الجوية، لماذا تسمحون ببيع التذاكر؟ حقًا، بدلاً من إخراج راكبين من الرحلة، كان من المستحيل تقليل الحمولة في مقصورة الأمتعة وإرسالها على متن الطائرة التالية!”.