المكافأة 14.500 ريال.. السوق المالية تطلق برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين

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أعلنت هيئة السوق المالية إطلاق برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين للدفعة الحادية عشر، تمكينًا للكفاءات الوطنية وتنميةً للجدارات الوظيفية.

* تعريف بالبرنامج

وأوضحت الهيئة انه امتداداً لمبادرات المسؤولية المجتمعية لهيئة السوق المالية، تُقدم الهيئة برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين، وذلك لرفع مستوى المعرفة والمهارات في الجوانب الفنية والنظامية في مجال الأوراق المالية لدى الخريجين، وصولاً إلى مستوى يمكنهم من تعزيز فرص الحصول على وظائف في قطاع السوق المالية.

* أهداف البرنامج

1 – رفع مستوى المعرفة: الاطلاع على الأنظمة، واللوائح، وإجراءات العمل ذات العلاقة والإلمام بها.

2 – التأهيل على رأس العمل:التطبيق العملي للدور التشريعي والرقابي لهيئة السوق المالية وارتباطها بالجهات الأخرى.

3 – الحصول على الشهادات المهنية:دعم المشاركين لحضور برامج الإعداد للشهادات المهنية واجراء الاختبارات ذات العلاقة.

4 – تنمية الجدارات الوظيفية:اكتساب الجدارات الوظيفية مثل: العمل الجماعي، العلاقات مع الآخرين، التفكير التحليلي، ادارة الوقت.

* مدة البرنامج

– اثنا عشر (12) شهرًا تقويميًا.

* التخصصات المطلوبة

يستهدف البرنامج الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدبلوم العالي، في المسارات التالية:

1 – المالية.

2 – القانون.

3 – الإدارة.

4 – المحاسبة.

* شروط اجتياز البرنامج

1 – يحصل المتدربون في نهاية البرنامج على شهادة معتمدة من الهيئة شريطة استيفاء المتطلبات التالية:

2 – تقارير عمل دورية:يقدم المتدرب في نهاية كل شهر تقريراً موجزاً عن تجربته العملية خلال الشهر.

3 – تقييم أداء دوري:يتم تقييم أداء المتدرب بشكل دوري من قبل المشرف التدريبي

4 – اجتياز اختبار الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME1): حصول المتدرب على الشهادة خلال مدة البرنامج.

5 – تقديم مشروع تخرج:يقدم المتدرب، في نهاية البرنامج، مشروع تخرج في أي من مجال من مجالات عمل الهيئة.

6 – الالتزام بالتفرغ التام:يتم تطبيق نظام العمل على حالات الغياب بدون عذر خلال مدة البرنامج.

7 – الالتزام بقواعد السلوك المهني:يتعين على المتدرب الالتزام التام بقواعد السلوك المهني في الهيئة.

* المزايا والتعويضات

1 – تدريب على رأس العمل ( O.J.T).

2 – تدوير وظيفي، وتوجيه وإرشاد شخصي.

3 – برامج تدريبية داخلية وحلقات تدريب داخلي.

4 – مكافأة شهرية بحسب الدرجة العلمية حسب الآتي:

– درجة البكالوريوس : (12000) اثنا عشر ألف ريال.

– التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

– تأمين طبي للمتدرب وأفراد أسرته.

– حضور دورات تدريب داخل الهيئة وخارجها.

– التعويض عن رسوم شهادات مهنية محددة.

– درجة الماجستير/ الدبلوم العالي : (14500) أربعة عشر ألفاً وخمس مئة ريال.

– التطوير الشخصي والمهني، اكتساب خبرات مميزة في مجال السوق المالية.

* شروط التقديم

1 – التفرغ التام.

2 – أن يكـون المتقدم/ة سعودي/ة الجنسية.

3 – أن تكون شهادة البكالوريوس/الماجستير/الدبلوم العالي في التخصصات المطلوبة صادرة أو معتمدة من قِبَل وزارة التعليم، ويجوز تقديم خطاب رسمي مختوم من الجامعة يوضح تاريخ التخرج والحصول على الشهادة.

4 – أن لا يقلّ المعدل الدراسي العام عن “جيد جداً” أو ما يعادله.

5 – تقديم اختبار القدرات العامة أو الجامعية على أن لا تقل الدرجة عن 65.

6 – أن لا يزيد عمر المتقدم/ة عن:

– لخريجي البكالوريوس 27 سنة ميلادية، أي المولودين بعد 1996/5/6 م.

– لخريجي الماجستير 30 سنة ميلادية، أي المولودين بعد 1993/5/6 م.

* اجتياز المقابلات الرسمية

– في حال كان المتقدم متخرّجاً من جامعة مدرجة ضمن قائمة “أفضل 20 جامعة” على مستوى العالم أو بحسب التخصص، بحسب تصنيف QS الصادر خلال الثلاثة أعوام الماضية (2020 -2021 – 2022)، فسيتم اختصار رحلة التقديم:

* طريقة التقديم

وأوضحت هيئة السوق المالية أن التقديم يكون عن طريق البريد الإلكتروني. ( اضغط هنا).