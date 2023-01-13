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10 مميزات حصرية لأحدث سيارات “بيجو” الكهربائية (صور)

10 مميزات حصرية لأحدث سيارات “بيجو” الكهربائية (صور)

10 مميزات حصرية لأحدث سيارات “بيجو” الكهربائية (صور)
٠٧:٢٨:٢٢ م، الجمعة، ٢٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة “بيجو” عن “Inception ” وهي أحدث سياراتها الكهربائية والتي تأتي بمواصفات قوية جديدة تجعلها الأقوى بين منافسيها.

ومن بين المميزات الجديدة في السيارة:

1- تصميم السيارة أصبح مختلفًا، وتم إضافة طابع القوة من خلال شكل واجهتيها الأمامية والخلفية المنحنيتين.

2- تم تغيير شكل فتحات الهواء والمصابيح المثبتة عليهما ومن خلال عجلاتها الكبيرة والعريضة.

3- تزويد السيارة بزجاج خارجي واسع من جميع الجوانب وصلت مساحته الإجمالية إلى 7.25 متر مربع.

4- نظام قيادة ذاتي يعمل بشكل مستقل تمامًا دون الحاجة للسائق.

5- محركين كهربائيين بعزم كليّ يعادل 680 حصانًا.

6- بطاريات تكفيها لقطع مسافة 800 كلم بالشحنة الواحدة.

7- كما تم تصميم الأبواب لتفتح بجهات متعاكسة كما في سيارات رولز رويس الفاخرة.

8- وفي داخل السيارة توجد مقاعد واسعة مخصصة لـ 4 ركاب.

9- خلت قمرة السيارة من الأزرار التقليدية تمامًا واستعيض عن الأزرار بشاشات لمسية وشاشة مثبتة على المقود.

10 كما تم تخصيص شاشات مستديرة الشكل على واجهة القيادة، وشاشات قبالة كل مقعد من مقاعد الركاب.

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