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“الصلاة على وقتها”.. ماذا قال مالك مطعم للزبائن الغاضبين من الإغلاق وقت الصلاة؟

“الصلاة على وقتها”.. ماذا قال مالك مطعم للزبائن الغاضبين من الإغلاق وقت الصلاة؟

“الصلاة على وقتها”.. ماذا قال مالك مطعم للزبائن الغاضبين من الإغلاق وقت الصلاة؟
٠٦:٤٩:٠١ م، الجمعة، ٢٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

رد مالك أحد مطاعم البيتزا بالمملكة على غضب الزبائن من توقف المطعم عن استقبال وتجهيز الطلبات خلال أوقات الصلاة، وفقًا لمنشور تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال مالك المطعم، إن أداء الصلاة في وقتها تمثل أولوية للعاملين فيه، حتى لو تسبب ذلك في خسارة قد يتكبدها جراء عزوف بعض الزبائن عنه، بسبب انتظارهم لبعض الوقت حتى الفراغ من أداء الفريضة.

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رد مالك المطعم على زبون غاضب

وكان أحد الزبائن كتب تعليقًا يشكو فيه من أن الشيف يذهب إلى الصلاة، مما يعطل الانتهاء من تحضير الطلبات لفترة تصل إلى نصف ساعة.

وجاء رد مالك المطعم بأن “المطعم يغلق تمامًا وقت الصلاة، تحب تيجي تصلي معنا في المسجد، تحب تنتظر في المطعم لحين ننتهي من الصلاة ونرجع لك حياك الله”.

وشدد في رده على الزبون الغاضب بقوله “لن نترك الصلاة عشان رضاك ولن نقسم الفريق إلى قسمين عشان نرضيك، والمبيعات التي نخسرها وقت الصلاة ما نبيها ولا تهمنا”.

الكلمات الدلالية:
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