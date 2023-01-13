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8 أنواع من البضائع ممنوع دخولها الأسواق الحرة في المملكة (فيديو)
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8 أنواع من البضائع ممنوع دخولها الأسواق الحرة في المملكة (فيديو)

8 أنواع من البضائع ممنوع دخولها الأسواق الحرة في المملكة (فيديو)

8 أنواع من البضائع ممنوع دخولها الأسواق الحرة في المملكة (فيديو)
٠٥:١٠:٠٣ م، الجمعة، ٢٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت جريدة “أم القرى” عن قائمة بالبضائع الممنوع دخولها الأسواق الحرة ومستودعاتها الجمركية في المملكة.

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وتضم قائمة البضائع الممنوع إيداعها في الأسواق الحرة:

1- البضائع القابلة للاشتعال عدا المحروقات اللازمة للتشغيل التي تسمح بها الجهة المشرفة على المناطق والأسواق الحرة ضمن الشروط التي تحددها الجهات المختصة.

2- المواد المشعة.

3- الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أياً كان نوعها، إلا بترخيص من الجهات المختصة.

4- البضائع المخالفة للأنظمة المتعلقة بحماية حقوق الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية.

5- المخدرات على اختلاف أنواعها ومشتقاتها.

6- البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصادياً.

7- البضائع الممنوع دخولها إلى البلاد.

8- البضائع التي تمثل خطراً والتي قد تؤثر على غيرها من البضائع أو التي تستلزم تجهيزات خاصة تخزن في المستودعات الجمركية المعدة خصيصاً لاستقبالها.

9- أي بضائع أخرى صدر منع بشأنها.

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