8 أنواع من البضائع ممنوع دخولها الأسواق الحرة في المملكة (فيديو)
تواصل – فريق التحرير:
كشفت جريدة “أم القرى” عن قائمة بالبضائع الممنوع دخولها الأسواق الحرة ومستودعاتها الجمركية في المملكة.
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وتضم قائمة البضائع الممنوع إيداعها في الأسواق الحرة:
1- البضائع القابلة للاشتعال عدا المحروقات اللازمة للتشغيل التي تسمح بها الجهة المشرفة على المناطق والأسواق الحرة ضمن الشروط التي تحددها الجهات المختصة.
2- المواد المشعة.
3- الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أياً كان نوعها، إلا بترخيص من الجهات المختصة.
4- البضائع المخالفة للأنظمة المتعلقة بحماية حقوق الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية.
5- المخدرات على اختلاف أنواعها ومشتقاتها.
6- البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصادياً.
7- البضائع الممنوع دخولها إلى البلاد.
8- البضائع التي تمثل خطراً والتي قد تؤثر على غيرها من البضائع أو التي تستلزم تجهيزات خاصة تخزن في المستودعات الجمركية المعدة خصيصاً لاستقبالها.
9- أي بضائع أخرى صدر منع بشأنها.