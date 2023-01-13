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ثغرة خطيرة.. كيف يتم اختراق الهواتف عن طريق الشاحن؟
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ثغرة خطيرة.. كيف يتم اختراق الهواتف عن طريق الشاحن؟

ثغرة خطيرة.. كيف يتم اختراق الهواتف عن طريق الشاحن؟

ثغرة خطيرة.. كيف يتم اختراق الهواتف عن طريق الشاحن؟
٠٥:٠٧:٤٥ م، الجمعة، ٢٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف خبير في أمن وتكنولوجيا المعلومات عن إمكانية اختراق الهواتف الذكية بواسطة الشاحن.

ويوجد نوع من الكابلات يطلق عليه “نينجا كابل” يستخدم في اختراق بيانات الجهاز والتحكم فيه، على ما أفاد المهندس أحمد طارق في مقابلة مع فضائية “إي تي سي”.

وعند توصيل الكابل بالجهاز يستمد منه طاقة، ويتكون من وحدة بث تسمح له عن طريق “الـواي فاي” أو “البلوتوث” بأخذ أوامر من جهاز آخر والتحكم فيه الجهاز ونقل البيانات، حسبما حذر الخبير التقني.

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وحذر طارق من أن العالم في عام 2023 سيشهد تطورًا تكنولوجيًا كبيرًا سيترتب عليه سلبيات عديدة، موصيًا بتأمين الأجهزة بكل الطرق الحديثة المتاحة.

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وفي مقابلة سابقة، كشف خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات عن إمكانية استخدام شاحن الهاتف باستخدام “الباور بانك” في نقل بيانات الهاتف، أو إصدار أوامر له بإنزال بعض التطبيقات الخبيثة أو إرسال صور أو البحث بـ “جوجل” وهكذا.

وحذر من أن معظم الاشخاص يلجأون لشحن هواتفهم بأي شاحن ولدى أي شخص وهو ما قد يتسبب باختراق الهاتف ونقل البيانات من خلاله.

الكلمات الدلالية:
اختراق الهواتف بواسطة الشاحن الـواي فاي البلوتوث المهندس أحمد طارق خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات نينجا كابل

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