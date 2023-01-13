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الإجازة المطولة.. 5 طرق للاستمتاع بأفضل الأوقات
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الإجازة المطولة.. 5 طرق للاستمتاع بأفضل الأوقات

الإجازة المطولة.. 5 طرق للاستمتاع بأفضل الأوقات

الإجازة المطولة.. 5 طرق للاستمتاع بأفضل الأوقات
٠٤:٤٨:٤٢ م، الجمعة، ٢٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

بدأت الإجازة المطولة الثانية للطلاب بنهاية اليوم الدراسي يوم الخميس، والتي تستمر حتى يوم الاثنين المقبل. يأتي ذلك متزامًا مع الحالة المطرية التي تشهدها المملكة.

أين تقضي الإجازة المطولة؟

وقالت صحيفة “اليوم”، إن الأجواء الشتوية تحفز الشباب والعائلات، على القيام برحلات شتوية لقضاء أوقات ممتعة، قاصدين المتنزهات والحدائق العامة وبعض الأودية التي تتميّز بجريان المياه، وخضرة الأرض بعد هطول الأمطار.

لذا أوصت بتوخي الحذر من استمرار التقلبات الجوية، وما قد يصاحبها من ظروف تجعل قصد بعض المواقع التي يتكثف فيها جريان السيول تجربة خطرة.

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أهم الخطوات التي يجب اتباعها

وفيما يلي أهم الخطوات التي يجب اتباعها للاستمتاع بإجازة آمنة:

-يُفترض أن تلتزم كافة شرائح المجتمع إجمالًا والأسرة على وجه التحديد، بسلامة الأبناء والبنات من واقع مسؤولية مشتركة في سبيل تحقيق سلامة الجميع، وعليه ينصح بأن يؤخذ الجانب الوقائي أولوية في جدول الحياة اليومية لأولياء الأمور.

-الحرص على بقاء الأبناء في المنزل بحال تطورت الظروف المناخية؛ لما قد يؤدي إلى أن تكون خيارات مواقع التنزه غير آمنة، فيمكن للخطط أن تتغيّر أو تتأجل خاصة ذات الطابع غير الملزم.

-ضرورة أخذ الحيطة والحذر من احتماليات هطول المزيد من الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، في ظل التوقعات بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق المملكة.

-الابتعاد عن أماكن تجمّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة فيها؛ كونها أماكن غير مناسبة لذلك، وتشكّل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

-الأجواء تستدعي من الجميع توخي الحيطة والحذر في نشاطهم اليومي، وتظل السلامة هي الغاية والأولوية. ومن هنا يتأكد تجديد الرهان على وعي المجتمع وحجم إدراكه للعواقب، وحرصه على أن يتبع تعليمات السلامة وتجنب التهور.

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