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4 معتقدات خاطئة عن “النوبات القلبية” ومسبباتها.. وهذه حقيقتها
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4 معتقدات خاطئة عن “النوبات القلبية” ومسبباتها.. وهذه حقيقتها

4 معتقدات خاطئة عن “النوبات القلبية” ومسبباتها.. وهذه حقيقتها

4 معتقدات خاطئة عن “النوبات القلبية” ومسبباتها.. وهذه حقيقتها
٠٥:١٠:٢٩ م، الجمعة، ٢٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

الكثير من الشائعات راجت عن “أمراض القلب” أو النوبات القلبية وطريقة الإصابة بها وأيضًا عن الأطعمة التي يمكنها التخفيف والإسهام في تقليل “نوبات القلب”، لكن الكثير منها غير صحيح – بحسب “الشرق الأوسط”.

4 شائعات متداولة عن النوبات القلبية ومسبباتها

وفيما يلي أبرز 4 شائعات متداولة عن النوبات القلبية ومسبباتها

１- النساء يصبن بأعراض نوبة قلبية غير عادية أكثر من الرجال، هذه شائعة، والصحيح أن الرجال والنساء يصابون بتلك الأمراض بالدرجة نفسها.

２- تناول مكمل غذائي من زيت السمك يوميًا يمكنه الإسهام في وقايتك من أمراض القلب، في السابق؛ لاحظ علماء أن الأشخاص الذين تتضمن أنظمتهم الغذائية كثيراً من الأسماك الدهنية يعانون من معدلات منخفضة من أمراض القلب، ومع ذلك؛ فإنه على مدار العقدين الماضيين، قارن العديد من التجارب مكملات «أوميغا3» في مواجهة الأدوية الوهمية «بلاسيبو»، ولم تخلص لأي دليل على أن هذه الكبسولات قادرة على الوقاية من النوبات القلبية.

３- كان الأطباء يعتقدون أنه فيما يخص كبار السن، فإن ارتفاع ضغط الدم ضروري لتوصيل الدم الكافي إلى الدماغ، وعليه؛ افترض بعض الأطباء أنه بعد سن نحو 65 عاماً، يمكن أن يصل ضغط الدم الانقباضي (الرقم الأول في القراءة) إلى 150 ملم زئبق، والأبحاث الحديثة أثبتت غير ذلك.

４- التاريخ العائلي لمرض القلب يعني أنك ستصاب به حتماً، صحيح أن إصابة أحد الوالدين أو الأشقاء بأمراض القلب تزيد خطر إصابتك بهذه الحالة الشائعة، خصوصاً إذا عانى هذا القريب من «مرض قلبي مبكر”، ومع ذلك؛ فإن السلوكيات غير الصحية، مثل التدخين وسوء التغذية، تميل كذلك إلى الانتشار بين أبناء الأسرة الواحدة، وربما تسهم في زيادة المخاطر.

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