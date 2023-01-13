أكثر من 500 بلاغ عن أجسام طائرة مجهولة تدرسها الاستخبارات الأمريكية

تواصل – وكالات:

تدرس الاستخبارات الأمريكية، أكثر من 500 بلاغ عن أجسام طائرة مجهولة.

لكن تقريرًا أظهر أن عددًا كبيرًا من هذه الأجسام ليس سوى طائرات مسيّرة أو بالونات، بينما لا تزال طبيعة نحو 100 منها غير معروفة.

ومنذ آخر تقرير أصدرته الاستخبارات الأمريكية في يونيو 2021، وأفادت فيه بأنها تدرس حينها 144 تقريرًا عن أجسام طائرة مجهولة، رُصدت 247 ظاهرة جوية مجهولة على الأقل.

وكشف التقرير عن تسجيل 119 تقريرًا عن أجسام طائرة غامضة، جرى اكتشافها من أرشيفات قديمة تعود إلى فترة امتدت على عشرين سنة، ليصبح مجموع التقارير 510.

ووفقًا للاستخبارات الأمريكية، فإن معظم الظواهر الجديدة رصدتها عناصر من البحرية الأمريكية والقوات الجوية الأمريكية.

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تفسيرات عادية لنحو 200 من هذه الظواهر

لكن نحو 200 من هذه الظواهر لاقت تفسيرات عادية، فإما كانت مجرد بالونات أو طائرات مسيرة أو طيورًا أو ظواهر مرتبطة بالطقس أو أكياسًا بلاستيكية تطفو في الهواء.

غير أن أي التفسير لم يُعطَ بعدًا لأجسام أخرى، بحسب تقرير الاستخبارات الذي يُعدّ نسخة غير سرية من التقرير الذي يصدره الكونجرس.

وتخضع الأجسام غير المُفسّرة لتدقيق من البنتاجون والاستخبارات الأمريكية ووكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، خشية أن تكون أدوات تجسس تابعة للدول الخصمة.

وأكد التقرير أنّ “الظواهر الجوية غير المحددة طبيعتها لا تزال تشكل خطرًا على سلامة الطيران، وتمثل تهديدًا محتملاً في شأن جمع معلومات استخبارية” من الدول المعادية.

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تحقيقات ناسا والبنتاجون حول الظواهر الغامضة

وفي يونيو، أعلنت وكالة “ناسا” إطلاقها تحقيقًا على أشهر عدة يتمحور على هذه الأجسام الطائرة التي تتحرك في الأجواء إما بشكل طبيعي أو بسرعة كبيرة.

يذكر أن “البنتاجون” أنشأ في نوفمبر 2021 مكتبًا مكلفًا جمع المعلومات الخاصة بالأجسام الطائرة وتحليلها، في مواجهة الضغط المتزايد من الكونجرس في هذا الخصوص.

وتبدي واشنطن قلقًا في شأن قدرات الصين التجسسية من خلال استخدام طائرات مسيرة أو أجسام طائرة أخرى.

وقال الناطق باسم “البنتاجون”، الجنرال بات رايدر في بيان الخميس “نتعامل مع التقارير عن اختراق مجالنا البري والبحري والجوي بجدّية تامة ونحلّل كلّاً منها”.