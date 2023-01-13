الجمعة، ٢٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
الإجازة المطولة.. 5 طرق للاستمتاع بأفضل الأوقات
أكثر من 500 بلاغ عن أجسام طائرة مجهولة تدرسها الاستخبارات الأمريكية
موقف إنساني لمواطن مع باكستاني بالمسجد النبوي يهز مواقع التواصل (فيديو)
أسعار الذهب تواصل الصعود.. وعيار 21 يسجل 201 ريال
اليورو بـ 4.06.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال
بالفيديو.. أول رد فعل لوالد التوأم السيامي “عمر وعلي” بعد عملية الفصل

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

أسعار الذهب تواصل الصعود.. وعيار 21 يسجل 201 ريال

أسعار الذهب تواصل الصعود.. وعيار 21 يسجل 201 ريال

أسعار الذهب تواصل الصعود.. وعيار 21 يسجل 201 ريال
٠٣:٥٢:٥٣ م، الجمعة، ٢٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة 13 من يناير في أسواق المملكة، وسجل عيار 24 نحو 229.67 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 210.54 ريال.

عيار 21 يسجل 200.97 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 200.97 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 172.26 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 133.98 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 114.84 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7143 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1608 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 229,674 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، سجل عيار 24 نحو 227.71 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 208.74 ريال، كما سجل الذهب عيار 21 نحو 199.25 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 170.79 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 132.83 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 113.86 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7082 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1594 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 227,713 ريال.

اقرأ أيضًا:

الذهب يصعد بقوة والدولار يتراجع بعد بيانات التضخم الأمريكية

الذهب يواصل الصعود لأعلى مستوى منذ 8 أشهر

ارتفاع إنتاج الذهب في المملكة ونمو الناتج المحلي لـ”التعدين والتحجير”

الذهب يصعد لأعلى مستوى في 6 أشهر رغم ضعف التداولات

الكلمات الدلالية:
أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب في السعودية سعر الذهب سعر الذهب الآن سعر الذهب اليوم سعر الذهب بدون مصنعية سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 21

مواد ذات صلة

المزيد
«الجمارك» للمواطنين: لا تقلقوا على مركباتكم في قطر

«الجمارك» للمواطنين: لا تقلقوا على مركباتكم في قطر

١١:٤٩ م، الثلاثاء، ٠٦ يونيو ٢٠١٧
مختص: المملكة تشهد جواً حاراً حتى نهاية ذي القعدة

مختص: المملكة تشهد جواً حاراً حتى نهاية ذي القعدة

١١:١٩ م، الخميس، ٠٧ أغسطس ٢٠١٤
رد روسي عاجل على حزمة العقوبات الغربية الجديدة

رد روسي عاجل على حزمة العقوبات الغربية الجديدة

٠٣:١١ م، الجمعة، ٠٣ يونيو ٢٠٢٢
مدير أوقاف مكة يُعطِّل تغييرات إدارية بجدة

مدير أوقاف مكة يُعطِّل تغييرات إدارية بجدة

٠٢:٢٠ م، الثلاثاء، ٢٨ يوليو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *