أسعار الذهب تواصل الصعود.. وعيار 21 يسجل 201 ريال

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة 13 من يناير في أسواق المملكة، وسجل عيار 24 نحو 229.67 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 210.54 ريال.

عيار 21 يسجل 200.97 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 200.97 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 172.26 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 133.98 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 114.84 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7143 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1608 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 229,674 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، سجل عيار 24 نحو 227.71 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 208.74 ريال، كما سجل الذهب عيار 21 نحو 199.25 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 170.79 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 132.83 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 113.86 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7082 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1594 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 227,713 ريال.

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