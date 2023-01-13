موقف إنساني لمواطن مع باكستاني بالمسجد النبوي يهز مواقع التواصل (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أثار مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، لشيخ سعودي يقوم بتغطية زائر باكستاني بردائه، بعدما رآه نائمًا ويشعر بالبرد في ‎المسجد النبوي، ردود فعل واسعة، باعتباره يعكس إنسانية وتراحمًا في رحاب نبي الرحمة والتراحم صلى الله عليه وسلم.

ليس غريبًا على الشيخ السعودي

وقال أحد المغردين، إن الرجل يدعى الشيخ جبير بن حمود الوصيف المخلّف، وهو من أهل ‎المدينة المنورة، وقد وجد الرجل الباكستاني يشعر بالبرد فغطاه بردائه.

وأوضح مغرد آخر، أن الرجل منذ 40 سنة وهو في هذا المكان يصلي جميع الفروض في الحرم، وأن ما فعله ليس بغريب على رجل متعلق قلبه بالحرم.

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رقة قلب

وعلقت مغردة قائلة: “رقة القلب ولينه فضل من الله ورزق يختص به الله تعالى من يشاء، وقد قال ﷺ يدخل الجنةَ أقوامٌ أفئدتهم مثل أفئدة الطير…”.

بينما اعتبر أحد المغردين أن “هذا العمل بالنسبة لهذا الرجل هو عمل عادي وليس فيه منّة، لكن البعض مِن الجيل الحالي قد يرى ذلك شيئًا كبيرًا. لكنه عملٌ كبيرٌ عندالله”.

بينما انهالت الدعوات للشيخ على مشاعره الإنسانية التي تمثل نموذجًا يُقتدى به.

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