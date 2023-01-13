الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات والشروط ورابط التقديم

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل لدى المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

1- محلل جودة أول للتدقيق الداخلي للشركات التابعة

المؤهلات والخبرة

درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة

التخصص : Business Administration, HR

سنوات الخبرة : 2-4 سنوات

طبيعة الخبرة: يفضل الخبرة في مجال الموارد البشرية والتطوير التنظيمي في مجال التكنولوجيا / الاتصالات السلكية واللاسلكية

مستوي اللغة الإنجليزية : بطلاقة

2- مدقق داخلي أول لاستراتيجية الشركة

المؤهلات والخبرة

درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة

التخصص : Accounting, Business Administration, Finance

الخبرة : 2-4 سنواتمستوي اللغة الإنجليزية : بطلاقة

3- مدير مساعد تدقيق الأسواق الجديدة

المؤهلات والخبرة

درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة

التخصص : Accounting, Business Administration, Finance

سنوات الخبرة : 5-6 سنوات

مستوي اللغة الإنجليزية : بطلاقة

الشهادات الاحترافية : Certified Information System Auditor (CISA), SOCPA

4- أخصائي دعم تقنية المعلومات

5- محلل رئيسي لاستثمارات وتشغيل الأموال

6- مدير تصميم المنافع

طريقة التقديم

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