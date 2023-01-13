الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات والشروط ورابط التقديم
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أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل لدى المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية
1- محلل جودة أول للتدقيق الداخلي للشركات التابعة
المؤهلات والخبرة
درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة
التخصص : Business Administration, HR
سنوات الخبرة : 2-4 سنوات
طبيعة الخبرة: يفضل الخبرة في مجال الموارد البشرية والتطوير التنظيمي في مجال التكنولوجيا / الاتصالات السلكية واللاسلكية
مستوي اللغة الإنجليزية : بطلاقة
2- مدقق داخلي أول لاستراتيجية الشركة
المؤهلات والخبرة
درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة
التخصص : Accounting, Business Administration, Finance
الخبرة : 2-4 سنواتمستوي اللغة الإنجليزية : بطلاقة
3- مدير مساعد تدقيق الأسواق الجديدة
المؤهلات والخبرة
درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة
التخصص : Accounting, Business Administration, Finance
سنوات الخبرة : 5-6 سنوات
مستوي اللغة الإنجليزية : بطلاقة
الشهادات الاحترافية : Certified Information System Auditor (CISA), SOCPA
4- أخصائي دعم تقنية المعلومات
5- محلل رئيسي لاستثمارات وتشغيل الأموال
6- مدير تصميم المنافع
طريقة التقديم
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