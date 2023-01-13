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الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات والشروط ورابط التقديم

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الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات والشروط ورابط التقديم

الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات والشروط ورابط التقديم

الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات والشروط ورابط التقديم
٠٣:٣٣:٣٣ م، الجمعة، ٢٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل لدى المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

1- محلل جودة أول للتدقيق الداخلي للشركات التابعة

المؤهلات والخبرة

درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة

التخصص : Business Administration, HR

سنوات الخبرة : 2-4 سنوات

طبيعة الخبرة: يفضل الخبرة في مجال الموارد البشرية والتطوير التنظيمي في مجال التكنولوجيا / الاتصالات السلكية واللاسلكية

مستوي اللغة الإنجليزية : بطلاقة

2- مدقق داخلي أول لاستراتيجية الشركة

المؤهلات والخبرة

درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة

التخصص : Accounting, Business Administration, Finance

الخبرة : 2-4 سنواتمستوي اللغة الإنجليزية : بطلاقة

3- مدير مساعد تدقيق الأسواق الجديدة

المؤهلات والخبرة

درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة
التخصص : Accounting, Business Administration, Finance

سنوات الخبرة : 5-6 سنوات

مستوي اللغة الإنجليزية : بطلاقة

الشهادات الاحترافية : Certified Information System Auditor (CISA), SOCPA

4- أخصائي دعم تقنية المعلومات

5- محلل رئيسي لاستثمارات وتشغيل الأموال

6- مدير تصميم المنافع

طريقة التقديم

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