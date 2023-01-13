بالفيديو.. أول رد فعل لوالد التوأم السيامي “عمر وعلي” بعد عملية الفصل

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أعلن والد التوأم السيامي العراقي، عمر وعلي محمد عبدالله، أن حالتهما جيدة بعد أن خضعا لعملية فصل أمس في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالرياض.

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مشاعر والد التوأم السيامي بعد العملية

وكشف والد التوأم السيامي، في مداخلة هاتفية مع فضائية “الإخبارية”، عن مشاعره بعد عملية الفصل، قائلاً: “لأول مرة أراهما كلاً منهما على حدة، وأوجه شكري الدائم للملك سلمان وولي عهده، على هذه المبادرة الإنسانية ـ الله يجعلها في ميزان حسناتهما يارب العالمين”.

وتابع: “الحمد لله هما بصحة جيدة، لكنهما الآن تحت المهدئات، لأنها عملية صعبة، وإن كانت حالتهما جيدة”.

وأضاف: “من المحتمل أن يبقيا في المملكة لمدة شهرين لاستمرار العلاج، وخمسة أيام على الأكثر داخل العناية المركزة”.

وفي سبتمبر الماضي، وصل التوأم السيامي إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، برفقة والديهما، قادمين من العراق.

وفور وصولهما نُقلَ التوأمُ إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

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التوام يشتركان في الكبد والقنوات الصفراوية والأمعاء

كان التوأم يشتركان أيضًا في الكبد والقنوات الصفراوية والأمعاء، وقد تم تنفيذ عملية الفصل بنجاح في مستشفى الملك عبد الله التخصصي بمدينة الملك عبد العزيز الطبية، بمشاركة 27 استشاريًا ومتخصصًا وممرضًا وكادرًا فنيًا من الحرس الوطني، بعد عملية جراحية معقدة استغرقت 11 ساعة، نفذت على ست مراحل.