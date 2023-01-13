بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: الأمطار من نعم الله الوافرة والخيرات العامرة

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قال خطيب المسجد الحرام عبدالله الجهني، إنه يجب أن يشكر الإنسان على نعمة وخيرات الأمطار لأنها أمطار رحمة، مضيفا: “في هذه الأيام نتقلب في نعم من الله تعالى وافرة وخيرات عامرة”.

وأضاف خلال خطبته في المسجد الحرام وسط أعداد كبيرة من المصليين: “سماءنا تمطر وشجرنا يثمر وأرضنا تخضر .. امتلأت السدود والوديان والآبار وارتوت الأرض والأشجار”.

وتابع: “اللهم زدنا من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت سبحانك وبحمدك اللهم سقي رحمة لا سقي عذاب”.

وخلال خطبة الجمعة الماضية بالمسجد الحرام، قال الدكتور أسامة خياط في خطبة الجمعة، اليوم، إن من نعم الله التي امتن بها على عباده نزول الغيث والأمطار.

نعمة نزول الغيث والأمطار

وأضاف أن من نعم الله التي امتن بها على عباده نزول الغيث والأمطار وهطولها المدرار، قال عز اسمه “يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمۡ وَٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ*ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ فِرَٰشٗا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءٗ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَأَخۡرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزۡقٗا لَّكُمۡۖ فَلَا تَجۡعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادٗا وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ”.

البركة والطهر وسبب الحياة

وأضاف “وقد وصف سبحانه وتعالى نعمة المطر بالبركة والطهر وسبب الحياة، “وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ* وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ* رِزْقًا لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ”.

وقال تعالى: “وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَرۡسَلَ ٱلرِّيَٰحَ بُشۡرَۢا بَيۡنَ يَدَيۡ رَحۡمَتِهِۦۚ وَأَنزَلۡنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ طَهُورٗا* لِّنُحۡـِۧيَ بِهِۦ بَلۡدَةٗ مَّيۡتٗا وَنُسۡقِيَهُۥ مِمَّا خَلَقۡنَآ أَنۡعَٰمٗا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرٗا* وَلَقَدۡ صَرَّفۡنَٰهُ بَيۡنَهُمۡ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَبَىٰٓ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورٗا”.

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