بعد العثور عليها بمكتبه القديم.. تعيين مدٌعٍ عام مستقل للتحقيق في أوراق “بايدن” السرية

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيتعاون مع المدعي العام الذي تم تعيينه للتحقيق في واقعة “العثور على أوراق رسمية سرية” في مكتب كان يستخدمه قديمًا.

وبحسب البيت الأبيض، عُثر على بعض الوثائق في مرآب منزل بايدن في ولاية ديلاوير.

تعيين مدع عام مستقل للتحقيق في القضية

وكان وزير العدل ميريك غارلاند أعلن أنه عين مدعيًا عامًا مستقلاً للتحقيق في هذه القضية، ارتفعت أصوات تطالب الكونغرس بالتحقيق مع الرئيس بشبهة إساءة التعامل مع وثائق رسمية.

وأضاف: “لقد وقعت وثيقة عُين بموجبها روبرت هور مدعيًا عامًا خاصًا” لديه “صلاحية التحقيق مع أي شخص أو كيان قد يكون انتهك القانون” في هذه القضية.

وسيتولى “هور” وهو المسؤول البارز السابق في وزارة العدل إبان رئاسة ترامب، مهمة التحقيق في قضية وثائق بايدن، وقال هور إنه سيحقق في القضية بصورة “عادلة ونزيهة”.

الجمهوريون يطالبون بفتح تحقيق

يأتي ذلك فيما طالب الجمهوريون في الكونغرس بالاطلاع على سجلات الزوار لمنازل الرئيس الأمريكي، قائلين إن اكتشاف وثائق سرية في أحد منازله، يمثل خطراً على الأمن القومي.

ويمكن للعثور على تلك الوثائق السرية أن يخلف تداعيات سياسية سلبية على الرئيس الأمريكي، خصوصاً أنه يشدد على الدوام على التزامه معايير أخلاقية رفيعة.

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