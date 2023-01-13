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عاجل.. قنصلية المملكة تعلن تعديلات مهمة على إجراءات الدخول لهونج كونج

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عاجل.. قنصلية المملكة تعلن تعديلات مهمة على إجراءات الدخول لهونج كونج

عاجل.. قنصلية المملكة تعلن تعديلات مهمة على إجراءات الدخول لهونج كونج

عاجل.. قنصلية المملكة تعلن تعديلات مهمة على إجراءات الدخول لهونج كونج
١٢:١٤:٣٣ م، الجمعة، ٢٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت قنصلية المملكة لدى هونج كونج، أن السلطات هناك أصدرت تعديلات مهمة بشأن إجراءات الدخول إلى أراضيها.

جاء ذلك في بيان نشرته القنصلية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقالت القنصلية إنها تود التنويه للمواطنين الكرام حول إعلان منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة عن تعديلات جديدة بشأن دخول الزائرين إلى أراضيها.

6 إجراءات دخول جديدة

وشملت الإجراءات التالي:

١ – إلغاء شرط إجراء اختبار (PCR) للمسافرين الوافدين، على أن يتم استبداله باختبار ذاتي سريع يجب إجراؤه لمدة خمسة أيام متتالية بعد الوصول.

2-  إلغاء القيود المفروضة على التجمعات وعدد الأشخاص المسموح لهم بالتجمع في كل الأماكن.

3- إلغاء متطلبات إظهار بيانات التطعيم ضد كوفيد 19.

4 – إلغاء شروط العزل الصحي لمخالطي المصابين بكوفيد 19

5- على الزائر إجراء فحص كورونا السريع (RAT) بدلا من فحص (PCR) وذلك خلال 24 ساعة قبل موعد السفر إلى هونج كونج، إضافة إلى تعبئة نموذج وزارة الصحة عن طريق الرابط التالي:

6 – يتعين على الجميع ارتداء قناع الوجه (الكمامة) في الأماكن العامة.

اقرأ أيضًا:

بيان عاجل من قنصلية المملكة في هونج كونج.. ماذا يحدث؟

https://twitter.com/KSAconsulateHK/status/1613787706815049730

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