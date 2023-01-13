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توضيح مهم من حساب المواطن حول علاقة الدعم الإضافي بالدفعة الحالية

توضيح مهم من حساب المواطن حول علاقة الدعم الإضافي بالدفعة الحالية

توضيح مهم من حساب المواطن حول علاقة الدعم الإضافي بالدفعة الحالية
١٢:٣٧:٥١ م، الجمعة، ٢٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

قال برنامج حساب المواطن، إن الدعم الحالي يشمل الدعم الإضافي.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، ردًا على أحد المستفيدين، قال: هل الدعم الحالي يشمل الدعم الإضافي؟.

ورد حساب المواطن قائلاً: “الدعم الحالي يمثل استحقاقك شاملاً مبلغ الدعم الإضافي، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية”.

والثلاثاء، أعلن البرنامج تفاصيل الدفعة الـ 62 ، التي تم إيداعها مشيرًا إلى أنها تشمل  3.6 مليار ريال لـ 11.1 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يناير 2023م.

صرف دعم حساب المواطن يتم دوريًا في 10 من الشهر الميلادي

ووفقًا للنظام المتبع، يتم يصرف دعم حساب المواطن بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو تقديم الدعم أو تأخيره ليوم واحد فقط إذا صادف إجازة رسمية.

وفي وقت سابق، شدد مدير عام التواصل في البرنامج على أهمية الإفصاح وأن البرنامج يرتبط بالعديد من الجهات ذات العلاقة للتأكد من صحة بيانات المستفيدين.

145 مليار ريال إجمالي دفعات حساب المواطن منذ انطلاق البرنامج

كشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، عن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة البرنامج حتى الدفعة الـ 62 لشهر يناير 2023، مؤكدًا أن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 62 لشهر يناير 2023م، بلغ 145 مليار ريالًا.

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