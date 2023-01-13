الجمعة، ٢٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
توقيع 60 اتفاقية ومذكرة تفاهم.. ختام مؤتمر التعدين الدولي بالرياض (صور)
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“الصناعة” تطرح تفاصيل 6 فرص تعدينية في المملكة أمام المستثمرين (صور)

“الصناعة” تطرح تفاصيل 6 فرص تعدينية في المملكة أمام المستثمرين (صور)

“الصناعة” تطرح تفاصيل 6 فرص تعدينية في المملكة أمام المستثمرين (صور)
٠٣:٣٩:٤١ ص، الجمعة، ٢٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

عُقد خلال اليوم الأخير الخميس من مؤتمر التعدين الدولي بنسخته الثانية ملتقى فرص الاستكشاف التعديني، وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في مدينة الرياض.

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تفاصيل 6 فرص تعدينية

وكشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن تفاصيل 6 فرص تعدينية في المملكة أمام المستثمرين العالميين والمحليين، والتي سبق أن أعلنت عنها الوزارة تحت مظلة مبادرة “برنامج الاستكشاف المسرع”، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”.

وتشمل تفاصيل الفرص الاستثمارية عددًا من:

1 – رخص الكشف لموقع “الردينية”، الذي تبلغ مساحته أكثر من 78 كيلومتراً مربعاً، ويضم رواسب خام الزنك والفضة.

2 – موقع “أم حديد” الذي تبلغ مساحته أكثر من 246 كيلومتراً مربعاً، ويضم مخزوناً كبيراً من الفضة والرصاص والزنك والنحاس.

3 – موقع “جبل إدساس” بمساحة تزيد على 121 كيلومتراً مربعاً، ويضم رواسب غنية من خام الحديد.

4 – موقع “بئر عمق” في المدينة المنورة الذي تزيد مساحته عن 187 كيلومتراً مربعاً، ويضم رواسب من خام النحاس والزنك.

5 – موقع “جبل الصهايبة” في منطقة عسير الذي تزيد مساحته على 283 كيلومتراً مربعاً، ويضم مخزوناً من الزنك والرصاص والنحاس والحديد.

6 – موقع “محدد” الذي يغطي مساحة تصل إلى 139 كيلومتراً مربعاً، ويحتوي رواسب معدنية من خامات النحاس، والزنك والذهب والرصاص.

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وحظي الملتقى بمشاركة أفضل الشركات الدولية في مجال الاستكشاف التعديني والشركات الاستثمارية الوطنية المهتمة في قطاع التعدين، بهدف دعم إنشاء تحالفات إستراتيجية بين الشركات المحلية والدولية، وتطوير البيئة التنافسية في القطاع، إلى جانب نقل أفضل الخبرات الفنية وتحفيز فرص اكتشاف المناجم الجديدة في المملكة.

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