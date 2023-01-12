وظائف بشركة نقل وتقنيات المياه عبر تمهير

أعلنت شركة نقل وتقنيات المياه، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن طرح فرص تدريب على رأس العمل، ضمن برنامج (تمهير) وبرعاية صندوق (هدف)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى التدريبي:

مصمم جرافيك – (تمهير).

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الشروط العامة:

ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً. ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة. أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلًا على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.



مزايا تمهير:

مكافأة 3,000 ريال لحملة البكالوريوس.

مكافأة 2,000 ريال لحملة الدبلوم.

تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.

دورات تدريبية إلكترونية.

شهادة خبرة من (هدف).

عن تمهير:

هو برنامج تدريب على رأس العمل موجَّه للمواطنين الخريجين والخريجات من الجامعات المحلية والخارجية، ويهدف إلى تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.

عن الشركة:

تأسست الشركة بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (32) بتاريخ 11/1/1441 هجري، وهي أحد نتائج برنامج التخصيص لتحقيق رؤية المملكة 2030.

شركة نقل وتقنيات المياه مستقلة ومملوكة بالكامل لحكومة المملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 يناير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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