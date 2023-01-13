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غزو للبرلمانات والمطاعم.. عدد الفئران يفوق عدد البشر بعاصمة أوروبية

غزو للبرلمانات والمطاعم.. عدد الفئران يفوق عدد البشر بعاصمة أوروبية

غزو للبرلمانات والمطاعم.. عدد الفئران يفوق عدد البشر بعاصمة أوروبية
٠٣:١٢:٠٨ ص، الجمعة، ٢٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

صنفت مدينة باريس عاصمة فرنسا بأنها ضمن أكثر 5 مدن في العالم موبوءة بالفئران.

بينما يقدر تعداد سكان باريس بـ2.1 مليون نسمة، يبلغ عداد فئران المدينة الضعف، أي بواقع فأرين مقابل كل إنسان.

الفئران لم تعد تخاف الناس

وحسب تقرير إخباري مصور، فقد تأقلمت الفئران مع البشر، في باريس، واعتادت عليهم، فيمكن أن تخرج الفئران من أي مكان، وفي أي وقت، تمشي أمام الناس، أو تتقافز داخل حقائبهم.

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مشهد مقزز في أحد مطاعم باريس

وفي مشهد مقزز، وثّق مقطع فيديو نشره مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، فئران تظهر في “فاترينة” أحد أشهر مطاعم الأكل بمطار شارل ديجول في باريس.

وأظهر الفيديو فئرانًا صغيرة، داخل الفاترينة، وتأكل من الطعام المعروض للزبائن بينما ظهر العمال لا يبالون ولم يلفت نظرهم وجود الفئران.

ووثق أحد الزبائن الواقعة بالفيديو عن طريق كاميرا جواله، مشيرًا إلى أن هذا المشهد في أحد أشهر المطاعم بالمطار.

بدأت فرنسا المكافحة في 2017

وتأخرت بلدية باريس كثيرا في مواجهة ظهرة انتشار الجرذان، وبعد ضغوط من وسائل الإعلام والمعارضة على مستوى البلدية، قررت عمدة باريس آن هيدالجو، في 2017، إطلاق خطة للقضاء على الجرذان بميزانية تصل إلى 2.5 مليون يورو.

بيد أن هذه الحملة لم تؤت ثمارها، إذ تضاعفت أعداد الفئران في العاصمة الفرنسية، لتبلغ نحو 4.2 مليون فأر، في مطلع عام 2023 الجاري.

وتغزو البرلمان البريطاني 

وظهرت أيضا فئران في العاصمة البريطانية لندن، على الرغم من إنفاق عشرات الآلاف من الجنيهات سنويًا من أجل القضاء مكافحتها، إلا أن مراجعة رسمية أجريت في بريطانيا توصلت إلى أن البرلمان مليء بالفئران “الخارقة” التي تهرب من الفخاخ المنصوبة لها.

كابوس الفئران في نيويورك

وتعاني نيويورك الأمريكية، هي الأخرى، من مشكلة تزايد الفئران، التي أصبحت تشكل كابوسًا لكثير من سكان المدينة الأمريكية، إلى حد أنها أصبحت تقاسمهم الطعام، مع ورود الكثير من الشكاوى عبر الخط الساخن.

راتب 170 ألف دولار للقضاء على الفئران

وفي السياق، طرحت سلطات مدينة نيويورك وظيفة براتب سنوي يبلغ 170 ألف دولار، تتلخص مهمة هذه الوظيفة في تخليص المدينة من الفئران.

وأعلنت السلطات في أكتوبر الماضي “الحرب على الفئران”، ما أثار الكثير من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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