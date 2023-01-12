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القبض على حمامة بتهمة تهريب المخدرات في هذه الدولة

القبض على حمامة بتهمة تهريب المخدرات في هذه الدولة

القبض على حمامة بتهمة تهريب المخدرات في هذه الدولة
٠٢:٤٣:٠٥ ص، الجمعة، ٢٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت السلطات الكندية القبض على حمامة تحمل كيسا مليئا بالمخدرات في ساحة أحد السجون.

وتفصيلا، أوضح جون راندل، الرئيس الإقليمي لمنطقة المحيط الهادئ لاتحاد ضباط الإصلاحيات الكندية، أنه تم القبض على الحمامة في ساحة معهد باسيفيك الإصلاحي في كولومبيا البريطانية يوم 29 ديسمير الماضي.

رصد الميثامفيتامين المخدر

وأشار إلى أنه تم رصد حقيبة ظهر قماشية كانت مربوطة بالحمامة تحتوي على مخدر الـ “ميثامفيتامين”.

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وتابع أنه في السنوات الأخيرة، كان ضباط السجن يبحثون عن طائرات بدون طيار تحمل مخدرات ومواد مهربة أخرى، “لكنني كضابط إصلاحيات أسمع للمرة الأولى منذ 13 عاما عن استخدام طائر”، وفقا لـ”روسيا اليوم”.

ولفت المسؤول الكندي، إلى أن “استخدام الحمام أثار صعوبات في التحقيق مقارنة بالطائرات بدون طيار، لأن دقة الطائرة بدون طيار جعلت من السهل تحديد المتلقي المقصود للبضائع المهربة”، مؤكدا أن الأمر قيد التحقيق حاليا.

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المخدر تهريب المخدرات حماة كندا مخدرات

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